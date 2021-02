Aangrijpend beeld wint publieksprijs voor beste natuurfoto van het jaar: bekijk de volledige top vijf

FOTO Dit zijn de winnaars van de Wildlife Photograp­her 2020

16 oktober Een Rus is met zijn foto van een ‘boomknuffelende’ Siberische tijger de laureaat van de Wildlife Photographer of the Year. De winnaars van de ‘Oscars van de natuurfotografie’ zijn dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een online-uitreiking in het Natural History Museum in Londen. Voor de 56ste editie zijn er 49.000 foto’s uit 86 landen ingestuurd.