99 van 100 steden met grootste milieuproblemen liggen in Azië, Europa is het veiligst

De impact van milieu- en kimaatproblemen is niet hetzelfde op de verschillende continenten. Als we de 100 steden met de grootste gevolgen bekijken, zien we dat 99 ervan in Azië liggen. Van de 20 veiligste steden liggen er dan weer 14 in Europa.

Verisk Maplecroft publiceerde het onderzoek. Ze namen de 576 grootste steden ter wereld en gaven hen een score op verschillende aspecten die te maken hebben met milieu en klimaatverandering, zoals lucht- en waterkwaliteit, hittestress en de blootstelling aan natuurrampen. Zo’n 1,4 miljard mensen wonen in steden met een “hoog of extreem hoog risico”.

Azië

De stad die het meeste gevolgen zal ondervinden, is Jakarta in Indonesië. Door de stijgende zeespiegel en landverzakking is Jakarta de “snelst-zinkende stad ter wereld”. Er wordt verwacht dat delen van de metropool in 2050 onder water staan. Het ergst getroffen land is India. Van de 100 meest getroffen steden, liggen er 43 in India. 13 ervan behalen zelfs een plaats in de top 20. Het komt vooral door de slechte luchtkwaliteit in het land.

De Indiase hoofdstad Delhi heeft het meeste luchtvervuiling.

Afrika

Afrikaanse steden hebben dan weer veel minder last van luchtvervuiling, maar lopen wel meer gevaar door klimaatverandering an sich. Als we alleen naar de risico’s veroorzaakt door klimaatverandering kijken, heeft het continent 38 van de 40 meest getroffen steden. Lagos, de grootste stad van Nigeria is de vierde meest kwetsbare stad wanneer we kijken naar klimaatverandering.

Lagos, de grootste stad van Nigeria is de vierde meest kwetsbare stad wanneer we kijken naar klimaatverandering.

Europa

Europa is dan weer het “veiligste continent”. De veiligste Europese stad is Oslo in Noorwegen. Maar ook andere Scandinavische steden zoals Helsinki in Finland en Kopenhagen in Denemarken doen het goed. De grootste gevaren voor Europa zijn overstroming en seismische risico’s zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Ook hebben we een slechte waterkwaliteit.

En bijzonder: Glasgow, de stad waar in november de klimaattop van de Verenigde Naties gaat plaatsvinden, is wereldwijd de stad die het minst getroffen zal worden door klimaatverandering. Het is ook de vierde veiligste stad als we milieu- en klimaatgevolgen samen nemen.

Oslo, Noorwegen, is de Europese stad die het minste gevolgen zal hebben van milieu- en klimaatproblemen.