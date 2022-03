25 studies moeten Belgisch windmolenpark in beschermd natuurgebied in Noordzee mogelijk maken

Vlaanderen gaat nauwer samenwer­ken met Noorwegen op vlak van energie

We kunnen pas volledig onafhankelijk zijn van Russisch gas als we evolueren naar waterstof. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdag verklaard tijdens een diplomatieke missie in de Noorse hoofdstad Oslo. Energiereuzen Engie en Equinor plannen in dat kader een project rond blauwe waterstof in Gent, waar natuurlijk gas uit Noorwegen wordt omgezet in waterstof en de vrijgekomen CO2 zal worden opgevangen.

17 maart