173 kilogram voedselverspilling per Europeaan per jaar

Om de voedselzekerheid te garanderen moet de Europese Unie niet meer, maar minder voeding produceren en haar consumptiepatronen aanpassen. Dat zegt het wereldnatuurfonds (WWF) in het rapport 'Europe eats the world' dat vandaag werd gepubliceerd.

De onderzoeken die werden samengebracht in het rapport leveren verschillende bevindingen op. Ten eerste stelde men vast dat, in tegenstelling tot wat ze beweert, de EU de wereld niet voedt. De EU is dan wel 's werelds grootste voedselexporteur, maar vanuit voedingsoogpunt importeert het meer calorieën en eiwitten dan dat het exporteert. Ook de voedingsexport van de EU is grotendeels afhankelijk van de invoer, zoals bijvoorbeeld van graan, maar ook meststoffen. Een verhoging van de voedselproductie in de EU is volgens het WWF dan ook geen oplossing voor de voedselzekerheid.

Quote Enkel een duurzaam voedings­sys­teem zal kunnen zorgen voor meer voedselze­kerk­heid in binnen- en buitenland. De EU moet niet focussen op meer productie, maar op anders produceren en consumeren. Ester Asin, WWF

Daarnaast gaat het rapport ook in op voedselverspilling. Ongeveer 40 procent van het voedsel dat in de wereld wordt geproduceerd, wordt nooit geconsumeerd, schrijft het WWF. In de EU komt dit neer op 173 kg voedselverspilling per inwoner per jaar. De verspilling doet zich vaak al voor in de productiefase, als gevolg van "structurele problemen in het voedselsysteem en contractuele verplichtingen".

“De voedselimporten en binnenlandse productie van de EU zijn fundamenteel niet duurzaam omdat ze natuurlijke hulpbronnen aantasten, ontbossing doen toenemen en visbestanden over de hele wereld uitputten", besluit het wereldnatuurfonds. Het fonds benadrukt verder de "enorme kostprijs van voedselverspilling voor ons klimaat en de biodiversiteit."

"Als reactie op voedseltekorten en prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, hebben sommigen gesuggereerd dat de EU milieustandaarden moet verlagen om 'de wereld te kunnen voeden'. Maar die gedachtengang is misleidend. Enkel een duurzaam voedingssysteem zal kunnen zorgen voor meer voedselzekerkheid in binnen- en buitenland. De EU moet niet focussen op meer productie, maar op anders produceren en consumeren", zegt Ester Asin, directrice van het Europees beleidskantoor van het WWF.

Doortastende maatregelen

Het wetgevend kader voor een duurzaam voedselsysteem van de EU, dat de Europese Commissie naar verwachting in 2023 zal voorstellen, moet een kantelpunt worden, stelt het wereldnatuurfonds.

"De Europese Commissie mag niet langer aarzelen om doortastende maatregelen te nemen om de sociale en milieueffecten van onze voedselconsumptie te verminderen", aldus hoofdauteur Jabier Ruiz van het verslag.

De wil van burgers om hun consumptie te veranderen bestaat, maar we kunnen niet alleen vertrouwen op de geïnformeerde keuzes van consumenten. Het is de rol van het voedselconsumptiebeleid om prioriteit te geven aan strategische interventies om de context waarin voedselkeuzes worden gemaakt opnieuw vorm te geven, stelt het WWF.