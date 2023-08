Zwemmen met zicht op het MAS, een speciaal ontwikkelde schildertechniek, een interieur met het beste van België, ... Dit penthouse blaast je op alle vlakken van je sokken

Elke ruimte is op voorhand met een ongelooflijk oog voor detail uitgetekend. Zo steken de stopcontacten en schakelaars niet uit de muur, maar zitten ze in hetzelfde vlak. In het plafond werden speakers onzichtbaar ingewerkt. Er zijn ook tal van special features, waaronder verlichting met een ronde klep die opent en sluit en op die manier de lichtsterkte regelt. Om het plaatje helemaal te doen kloppen, ontwikkelde Indico Painting zelfs een volledig nieuwe schildertechniek voor het interieur.

Het appartement heeft met een bewoonbare oppervlakte van 240 m² de allure van een villa. Alleen hoef je je hier niet te bekommeren om het onderhoud van de grote tuin die doorgaans bij zo'n woonst hoort. De buitenruimte blijft beperkt tot 80 m², maar voor een appartement in de stad is dat best indrukwekkend. Dé blikvanger is natuurlijk het zwembad waar je dankzij een jetstream stevig kunt zwemmen. Aansluitend is er nog een sauna waar je van hetzelfde uitzicht op het MAS geniet. Omdat er op het terras weinig plaats was voor groen, werd die ruimte in de hoogte gezocht in de vorm van een verticale tuin.