Zwanger na je 40ste zoals Cath Luyten? Dit zijn volgens een gynaecoloog de (verhoogde) risico’s voor mama en baby

‘Femtech’ is in opmars. “De wetenschap­pe­lij­ke wereld is wakker geschud en maakt eindelijk producten voor vrouwen”

23 december Last van pijnlijke maandstonden, problemen met borstkolven of de menopauze? Gewoon op de tanden bijten. Een andere optie was er jarenlang niet voor vrouwen. Maar er is verandering op til, want vrouwelijke technologie of ‘femtech’ is booming. We vroegen trendanalisten Kate Stockman en Herman Konings om uitleg. Waar komen die producten vandaan? Werken ze echt? En waarom zijn ze broodnodig? “Het is niet oké dat vrouwenperikelen in het verleden amper onderzocht zijn.”