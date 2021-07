Zwaar werk en veel vrijheid: zo ziet een job als arbeider in de bouw eruit

JobsVDAB telde in maart maar liefst 5.500 openstaande vacatures, daarmee zijn er opnieuw meer jobs in de sector dan voor de coronacrisis. De voornaamste oorzaak is de vergrijzing, verklaart de Vlaamse Confederatie Bouw. Op Jobat.be ontdek je momenteel ruim 1.200 vacatures in de bouwsector. Wij gingen na of het al dan niet interessant is om een job in deze sector te zoeken. Wat zijn de voor- en nadelen?

Werk in de buurt

Zoals de vele openstaande vacatures getuigen, hebben heel wat jobs in de bouwsector in 2021 een plek op de knelpuntberoepenlijst van VDAB. Het voordeel hiervan is dat je relatief eenvoudig werk vindt en dit waarschijnlijk ook dichtbij huis. In de lange rij knelpuntberoepen zien we onder meer: werfleiders, calculators, kraanbestuurders, dakwerkers, metselaars, stukadoors, vloerders,...

Meer dan €3.500/maand

Omdat er zoveel vacatures openstaan, sta je in een sterke positie bij je loononderhandelingen. Bedrijven die dringend nood hebben aan een vakman/-vrouw om hun werven tijdig op te leveren, zullen bereid zijn een extra duit in het zakje te doen. De bouwsector boogt sowieso al op goede arbeids- en loonvoorwaarden die vervat zijn in sterke Cao’s. Het harde werk blijft dus niet onbeloond. Volgens het laatste Salariskompas verdient een werknemer in de bouwsector iedere maand gemiddeld 3.591 euro bruto, oftewel 2.250 euro netto. Wie zijn loon verder wil aandikken, krijgt doorgaans mooie kansen om op te klimmen.

Vrijaf tijdens hittegolf

Een van de arbeidsvoorwaarden die bijna geen enkele andere sector voorziet is weerverlet. Bij noodweer of extreme koude of hitte, kan je het werk neerleggen. Je valt dan terug op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast geniet je waarschijnlijk van een mooi pakketje extralegale voordelen. Meer dan de helft (53%) van de werknemers in de bouw krijgt zo een bedrijfswagen en maar liefst 57% heeft een gsm van het werk, aldus het laatste Salariskompas.

Vrijheid

Je krijgt de ruimte om volgens jouw methodes en op je eigen tempo te werken. Autonomie en verantwoordelijkheidszin zijn erg belangrijk in bouw. Desondanks werk je meestal in een hecht team waarop je steeds kan terugvallen. Bovendien krijg je ook ondersteuning van de modernste technologieën die het werk verlichten, zoals 3D, elektronica en drones. Je ziet onmiddellijk resultaat van je inspanningen en bouwt letterlijk aan een portfolio dat je met trots kan aanschouwen.

Sixpack of hernia

Het werk is wel fysiek zwaar. Je zal er goed over moeten waken dat je je rug en nek niet overbelast door een verkeerde houding. Een bijkomende training om de juiste spieren te verstevigen kan nuttig zijn. Liters zweet verspillen, is hoe dan ook onvermijdelijk. Maar pak je het goed aan, krijg je een er een strak lijf voor in de plaats.

Vele gevaren

Er zijn ook risico’s verbonden aan werken in bouw. Je bedient vaak vervaarlijke machines of werkt op hoogte. Aandacht voor veiligheid en een adequate opleiding zijn dus van levensbelang. Een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming behoren tot je standaarduitrusting. Veel bouwarbeiders komen ook in aanraking met gevaarlijke stoffen. Zo is het beroep asbestverwijderaar een hardnekkig knelpunt aangezien de gezondheidsrisico’s heel wat arbeiders afschrikken.

Portie viezigheid

Andere ongemakken bestaan eruit dat je steeds voor dag en dauw uit de veren moet. Om mee te blijven met de nieuwste ontwikkelingen zal je je ook regelmatig moeten bijscholen, hoewel dit meestal binnen je uren gebeurt en je werkgever voor de kosten opdraait. Uiteraard mag je niet vies zijn je handen vuil te maken. Je werkt in het stof en komt in aanraking met weinig pittoreske taferelen, zoals door vocht verteerde muren of verstopte afvoerbuizen.

