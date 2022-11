Zowel katten als honden kwispelen, maar ze bedoelen er iets heel anders mee

Wild is volop in het seizoen, maar hoe maak je dit best klaar? Chef Michaël Vrijmoed legt uit: “Fazant is het ideale instapwild”

Van hertensteak tot eendenfilet of everzwijnballetjes: het wildseizoen is weer volop bezig. Als klassiek geschoolde chef zweert Michaël Vrijmoed in zijn gelijknamige tweesterrenrestaurant bij seizoensproducten afkomstig van lokale telers, kleinschalige bedrijven en Belgische ambacht. Hij legt uit hoé je dat wild trotseert in de keuken, waar je op moet letten bij de bereiding ervan én deelt een exclusief recept. “Zoek het niet te ver, maak gewoon eens stoverij van everzwijn.”

