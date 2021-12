Zoveel kost het om je kerstlichtjes een maand lang te laten branden

MijnEnergieKerstverlichting is onlosmakelijk verbonden met de feestdagen. Een lichtsnoer is een must in de kerstboom en lampjes in alle kleuren, soorten en maten zorgen ook bij het raam of in de tuin voor extra sfeer. Maar hoeveel stroom verbruiken deze lichtjes en welke invloed heeft één maand kerstgezelligheid op jouw energiefactuur? Mijnenergie.be zocht het uit.

Vroeger gold de ongeschreven wet dat we de kerstverlichting pas vanaf 6 december van de zolder haalden. Vandaag is ze in en om onze huizen echter al een stuk vroeger alomtegenwoordig. De populairste kerstverlichting zijn de kerstboomlampjes. De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Naast klassieke lichtsnoeren geniet ook clusterverlichting met vele lampjes dicht bij elkaar een grote populariteit. De meeste kerstverlichting bestaat tegenwoordig uit ledlampjes die het energieverbruik aardig drukken.

240 ledlampjes

In woonkamers treffen we zowel metershoge exemplaren als echte miniboompjes aan. Voor onze verbruiksberekening gaan we uit van een courante boomhoogte van anderhalve meter. Op kerstblogs lezen we dat 240 ledlampjes in dat geval voor een aangename verlichting zorgen. Al legt de echte kerstfanaat de lat waarschijnlijk nog hoger. Hoeveel de lampjes exact verbruiken, hangt opnieuw af van uiteenlopende factoren. Onder meer de lichtwarmte, de mogelijkheid om verschillende standen in te stellen en de aanwezigheid van een dimfunctie beïnvloeden het verbruik. Een courant vermogen voor een eenvoudige uitvoering is 7 watt.

Wanneer we dat vermogen vermenigvuldigen met het gewenste aantal verlichtingsuren en gebruiksdagen en die uitkomst delen door 1000, dan bekomen we het aantal kWh: (8 uur per dag maal 41 gebruiksdagen, maal 7 watt)/1.000 = 2,296 kWh

Totaalprijs 0,87 euro

Vermenigvuldigen we dat verbruik met de huidige hoge energieprijzen van gemiddeld 0,38 eurocent per kilowattuur, dan kent jouw kerstboomverlichting aan het einde van de rit een verbruiksprijs van 0,87 euro. Let wel, bij oudere kerstverlichting met klassieke lampjes, loopt de factuur al snel op tot een veelvoud.

Kerstverlichting op zonne-energie

Hangt jouw huis of tuin vol met kerstverlichting, dan zal het prijskaartje een pak duurder uitvallen. Bij een ledlichtsnoer met grote lampen voor gebruik buitenshuis mag je een tiental euro neertellen. In dat geval is verlichting met een timer aangewezen. Op die manier sluit je de kans uit dat de buitenverlichting de hele nacht onnodig ingeschakeld blijft, tenzij je dat uiteraard zelf zo verkiest. Een alternatief is kerstverlichting op zonne-energie. De zon laadt de zonnecelletjes van de verlichting dan overdag op, en schakelt die via een sensor automatisch ’s avonds in.

