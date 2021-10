Zoveel kan je extra sparen wanneer je langer bij Hotel Mama blijft

Jobat Dichtbij de natuur en tussen de dieren: deze jobs kan je doen in de landbouw­sec­tor

8:14 De werkgelegenheid in de landbouw slinkt, maar dat wil niet zeggen dat er geen boeiende jobs meer te rapen vallen. Hoewel sinds de jaren 80 wel 62% van de banen in de primaire sector verloren is gegaan, blijft landbouw belangrijk voor ons land, goed voor 5,3% van de Belgische export. De uitvoer van voedingswaren, drank en tabak meegerekend, is zelfs verantwoordelijk voor 11,4%. Jobat.be belicht de mogelijkheden die de sector vandaag biedt.