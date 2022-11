Zou Remco op zijn trainingstochtjes in Spanje deze betoverende villa al gespot hebben? Voor 3,5 miljoen kan ze de jouwe zijn

Wat is het beste tijdstip voor het avondeten in de winter?

Terwijl het buiten kouder en donkerder wordt, groeit de zin in ovenschotels, chocolademelk en comfortfood. Stimuleert de winterkoude ons hongergevoel echt of beelden we ons dat in? En verandert dat het ideale tijdstip voor het avondeten ’s avonds? Diëtist Michaël Sels legt uit.

21 november