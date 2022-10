Zorgenloos op reis vertrekken? Dit zijn de 10 beste luchthavens en vliegmaatschappijen

Het is de nachtmerrie van elke reiziger: aankomen op de luchthaven, maar je vliegtuig zien vertrekken zónder jezelf en je gezin aan boord. Dat gebeurde vorige week op de luchthaven van Charleroi, waar een staking van het veiligheidspersoneel ongeziene chaos veroorzaakte. Een vertraging of staking volledig uitsluiten is onmogelijk, maar de keuze van luchtvaartmaatschappij én luchthaven kan een rol spelen, zo blijkt uit statistieken. “Al biedt het zeker geen garantie”, zegt reisexpert Pierre Fivet.

Vorige maandag legde het veiligheidspersoneel van het bedrijf BSCA Security het werk neer op de luchthaven van Charleroi. Resultaat? Ongeziene chaos en grote ontevredenheid. Duizenden passagiers zagen twee dagen lang hun vliegtuig vertrekken, maar enkel wie vele uren op voorhand aanwezig was op de luchthaven, had kans om mee te vliegen. Het zorgde voor ongeziene taferelen, met reizigers in tranen van pure frustratie.

Maatschappijen met minder risico

Wil je zo’n chaos vermijden? Dan is het zinvol om na te gaan bij welke luchtvaartmaatschappijen en luchthavens de kans op vertraging of geannuleerde vluchten het kleinst is. Want er is wel degelijk een (groot) verschil, zo blijkt uit statistieken. Eén van de belangrijkste referenties voor luchtvaartmaatschappijen is de World Airline Awards van het Britse adviesbureau Skytrax: zeg maar de Oscars van de vliegmaatschappijen, die 350 maatschappijen vergelijkt. Op nummer één staat Qatar Airways. Singapore Airlines volgt op de tweede plek en het brons is voor het Japanse ANA All Nippon Airways. Dichter bij huis staat AirFrance op plaats tien en Lufthansa op dertien. Brussels Airlines staat op de 69ste plek. Ter vergelijking: lagekostenmaatschappij Ryanair prijkt op plaats 57.

De beste luchthaven

Kijken we naar de luchthavens, dan is de Global Airport Ranking van AirHelp een goede maatstaf. Dat is een internationale organisatie die in 2013 is opgericht met als doel het beschermen van de rechten van vliegtuigpassagiers. Om de ranking samen te stellen, is gekeken naar drie zaken. De belangrijkste parameter is de stiptheid van vliegtuigen die aankomen en vertrekken.

De ‘beste’ luchthaven volgens de recentste cijfers van Airhelp is de internationale luchthaven van Qatar, die jaarlijks zo’n 35 miljoen reizigers ziet passeren. De eerste Europese luchthaven vinden we op de derde plaats: Athene. Op plaats negen staat dan weer de luchthaven van Tenerife, traditioneel een populaire bestemming bij Belgen. En kijken we naar onze eigen luchthavens? Dan staat die van Charleroi op een veertiende plaats. Brussels South Charleroi Airport dankt dat goede resultaat vooral aan de stiptheid van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen. Zaventem staat een pak lager op de 115de plaats. De luchthaven scoort logischerwijs beter op vlak van winkelaanbod en horeca, maar de stiptheid is dan weer minder. Kijken we naar de omliggende luchthavens, dan staat Schiphol op plek 67, Parijs op 121 en Eindhoven op 130.

Hopper, een boekingssite die online reisdata heeft onderzocht, hield afgelopen zomer dan weer data bij over het aantal vertraagde vluchten. In de eerste week van juli kwam Bergamo als beste luchthaven naar voren met nauwelijks 3 procent vertraagde vluchten. In Zaventem was dat 72 procent.

Maar statistieken veranderen snel. Vliegveldinfo.nl vergeleek de scores op Google van de drukste honderd luchthavens in Europa. Daar zit Charleroi bij de slechtste tien van Europa. Zürich, Athene en Porto voeren het lijstje aan. De slechtste van de klas? Bordeaux, Heraklion en Manchester.

Het zijn ‘maar’ statistieken

Reisexpert Pierre Fivet wijst erop dat we de lijstjes best met een korrel zout nemen. Zeker omdat de scores – zoals die van Vliegveldinfo.nl – steunen op een waaier aan criteria. Ook zaken zoals het horeca-aanbod en de infrastructuur spelen een rol. “Ze zijn gebaseerd op statistieken, dat klopt. Maar tegelijk zijn het ‘maar’ statistieken”, aldus Fivet. “Neem nu dat lijstje waar Bergamo als beste scoort. Ik was deze zomer toevallig zelf in Bergamo en mijn vlucht werd geannuleerd. Het is zeker ook niet zo dat de kans op een vertraging of geannuleerde vlucht bij een lagekostenmaatschappij per se groter is. Een staking kan bij elke maatschappij en op elke luchthaven gebeuren. Zeker omdat een staking bij pakweg het veiligheidspersoneel een impact heeft op alle maatschappijen.”

“Wat we gezien hebben in Charleroi, valt uiteraard te betreuren. Reizigers worden gegijzeld en dat zou niet mogen. Maar het is wél een goed gerunde luchthaven. Dit waren zeer uitzonderlijke omstandigheden. In het voorjaar was er bovendien de vrees dat er tijdens de zomermaanden grote chaos zou zijn op onze luchthavens. Die is hier wel uitgebleven. Die positieve kant mogen we zeker eens benadrukken.”

