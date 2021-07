Zorg, IT en bouw krijgen knelpuntberoepen niet ingevuld

JobsVeel openstaande vacatures, maar te weinig kandidaten: het geldt zowel voor verpleegkundigen, analist-ontwikkelaars in de IT als werfleiders. Jobat.be vroeg aan drie experts van VDAB hoe dat komt en wat de voor- en nadelen van deze jobs zijn.

Verpleegkundige

Waarom is er een tekort?

Peter De Tollenaere: “De zorgvraag stijgt vanwege de dubbele vergrijzing: de ouderen vormen een relatief grote groep in onze samenleving en de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel wordt steeds hoger. Verpleegkundige word je enkel met een diploma, na een studie van 3 jaar (HBO5) of zelfs 4 jaar voor de bachelor. Mannen vinden moeilijk de weg naar de sector. Het tekort is echter niet te wijten aan een dalend aantal verpleegkundigen, maar wel aan de toenemende vraag.”

Hoe groot is het tekort?

Tegenover 1.765 vacatures stonden eind mei amper 516 niet-werkende werkzoekenden. “De situatie is natuurlijk niet verbeterd door corona. Maar corona had ook een positieve impact op de beeldvorming van de sector. De interesse bij jongeren en via de zij-instroom neemt zeker niet af”, verduidelijkt De Tollenaere.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen : afwisseling, loon (door de nachtdienst), werkzekerheid (zeker in de ouderenzorg), voldoening door menselijk contact, continu bijleren, doorgroeimogelijkheden, veel contacten met andere mensen (familie, mantelzorgers…)

Nadelen : werkdruk, weinig tijd voor patiënten, toenemende administratie

Analist-ontwikkelaar IT

Waarom is er een tekort?

Ulrich Petré: “Onze samenleving digitaliseert zienderogen. Daarvoor heb je onder meer analist-ontwikkelaars nodig. Maar er is te weinig instroom vanuit het onderwijs ten opzichte van de uitstroom door pensionering. Jongeren krijg je niet zo makkelijk warm voor een IT-beroep. Het onderwijs probeert meer digitale technologieën in verschillende richtingen te integreren, maar daarvan zie je pas na enkele jaren het effect.

Om analist-ontwikkelaar te worden, heb je de juiste vaardigheden nodig. Je moet je dus continu willen bijscholen. En bedrijven focussen nog te veel op diploma en ervaring. Vaak vermelden vacatures: hooggeschoold, twee jaar ervaring én talenkennis. Dat is al een erg hoge lat. Toch is er een kentering. Meer en meer bedrijven durven afwijken van het typische IT-profiel: wit, mannelijk en hoogopgeleid. Dat is positief.”

Hoe groot is het tekort?

De VDAB noteerde eind mei 746 vacatures en 1.070 geïnteresseerde niet-werkende werkzoekenden. “Analist-ontwikkelaar is een kwantitatief en kwalitatief knelpuntberoep: er zijn te weinig kandidaten en diegenen die er zijn, hebben niet altijd de juiste scholing en ervaring. Kandidaten moeten mee zijn met de nieuwste software en programmeertaal. Maar ze moeten ook de juiste soft skills hebben. Klantgerichtheid, talenkennis en leergierigheid zijn erg belangrijk. Dat is voor sommige mensen moeilijk.”

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen : loon (IT is een van de best betalende sectoren), jobzekerheid als je je wilt bijscholen, veel jobopportuniteiten

Nadelen : onregelmatige werkuren, werkdruk en stress door deadlines, files (IT’ers werken vaak bij afwisselende bedrijven), goede kennis van het Engels is vaak noodzakelijk (al is dat voor sommigen net een voordeel)

Werfleider

Waarom is er een tekort?

Ellen Albrechts: “In de bouw zijn er veel knelpuntberoepen. Er is een heel lage instroom vanuit het onderwijs en er zijn heel weinig werkzoekenden die instromen. Er bestaat een misvatting dat er in de bouw alleen maar zwaar fysiek en vuil werk is. Er zijn ook jobs voor hogere profielen, maar daar geldt dat onbekend onbemind is. De bouw heeft nood aan een beter imago. De digitalisering en nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe uitdagingen in de sector. En daarnaast is er een vergrijzing aan de gang.

De job van conducteur bouw of werfleider staat helemaal bovenaan de lijst van knelpuntberoepen in de bouw. Werfleider word je niet zomaar. De juiste opleiding, (technische) kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk.”

Hoe groot is het tekort?

Tegenover 451 openstaande vacatures waren er eind mei maar 269 niet-werkende werkzoekenden. Ook werfleider is zowel een kwalitatief als kwantitatief knelpuntberoep.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen : loon in verhouding met verantwoordelijkheden, extralegale voordelen, groeiende sector met veel uitdagingen, afwisseling in taken en projecten, veelzijdige job

Nadelen : onregelmatige uren met veel flexibiliteit, stressvolle job

