Zonnepanelen presteren ook in de winter: zo vergroot je het rendement

LiviosStof, afgevallen bladeren, vogeluitwerpselen, mos… Je zonnepanelen krijgen heel wat te verduren. Zeker in de winter wanneer het sneeuwt. Sneeuw is namelijk nefast voor een goede werking en verlaagt ook het rendement van je panelen. Daarom is het belangrijk dat je je zonnepanelen één à twee keer per jaar een onderhoudsbeurt geeft. Bouwsite Livios verschaft enkele tips.

Wist je dat zonnepanelen ook perfect in de winter werken, ondanks het koude weer? Zonnepaneelinstallaties hebben enkel zonlicht nodig om elektriciteit te produceren, geen warmte. Ook al is het zonlicht vaak zwak tijdens de wintermaanden, toch produceren je zonnepanelen dan stroom. Zelfs in België, met een gemiddeld aantal zonuren van 1.500 uur per jaar.

Benieuwd hoe dat gebeurt? Lees hier hoe zonnepanelen precies werken.

Welk seizoen is het meest rendabel?

Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen het meeste opbrengen in de zomer. Maar niets is minder waar. Hoge zomerse temperaturen (boven 30 °C) verminderen het rendement van zonnepaneelinstallaties. Uit cijfers van Engie blijkt dat zonnepanelen het meeste stroom produceren in de lente. In de herfst en in de winter ligt de productie gemiddeld drie tot vier keer lager. Dat komt niet alleen omdat het doorgaans meer bewolkt is in deze periode van het jaar, maar ook omdat de dagen korten.

Hoe rendabel zijn zonnepanelen in België anno 2021? Lees hier op hoeveel jaar je je investering terugverdient.

Efficiënte panelen in de winter

Je zonnepanelen werken dus het hele jaar door. Zelfs in de winter vangen ze nog veel licht op dat ze omzetten in elektriciteit. Op voorwaarde natuurlijk dat je de panelen goed onderhoudt. Hier zijn enkele tips:

- Controleer je zonnepanelen regelmatig

In de herfst vallen bladeren en stof op je panelen. Ook sterke windstoten of hagelbuien kunnen je installatie beschadigen. Daarom is het belangrijk om je panelen regelmatig te controleren. Ontdek je een probleem? Neem dan meteen contact op met je installateur.

- Verwijder sneeuw

Ook sneeuw kan het rendement van je panelen beïnvloeden. Een dun laagje sneeuw smelt vanzelf, maar een dikke laag kan de elektriciteitsproductie stilleggen. Daarom verwijder je dit best. Gebruik hiervoor zeker geen harde borstel, sneeuwschop, antivriesmiddel of zout, want deze middelen kunnen je panelen beschadigen. Het beste doe je dit met een ijskrabber.

- Pas de hellingshoek van je panelen aan

De ideale hellingshoek voor je panelen ligt tussen de 30° en 35°. Maar in de winter is 40° of 45° beter. Zo blijven je panelen makkelijker sneeuwvrij, want de sneeuw glijdt er vanzelf af. Daarnaast vangen je zonnepanelen zo ook makkelijker zonlicht op, aangezien de zon in deze periode van het jaar lager staat.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.