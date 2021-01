Zonnepanelen op het dak? Zo laat je je grootste energievreters overdag draaien

MultimediaHoe de discussie over slimme energiemeters ook uitdraait: wie zonnepanelen heeft, verbruikt zijn elektriciteit per definitie beter overdag, wanneer ze ook wordt opgewekt. Ben jij overdag het huis uit om te gaan werken? De grootste energievreters in huis, zoals de wasmachine en de vaatwasser, laten zich tegenwoordig gelukkig prima programmeren.

Een was insteken of de vaatwasser in gang duwen met uitgestelde start: bij de grootste merken van huishoudtoestellen is het al mogelijk sinds de jaren 80, alleen had niet iedere gebruiker daar tot nu toe veel boodschap aan. De meeste mensen laten hun grote machines ronken wanneer ze kunnen – lees: ’s avonds, na thuiskomst, of in het weekend.

Daar zal nu misschien verandering in komen, toch als je zonnepanelen hebt. Sowieso zullen we er in de toekomst veel meer een gewoonte van moeten maken om energie te verbruiken op het moment dat die opgewekt wordt. Ineens komt de programmeerbaarheid van o.a. wasmachines, droogkasten en vaatwassers (met stip de grootste energieverbruikers in het huishouden) extra goed van pas.

Aanzetten via smartphone

In de elektrowinkels vind je een ruime keuze aan wasmachines met startuitstel. Bijna alle toestellen (145 op de 160) met een A+++-energielabel in dit overzicht hebben de functie. Idem voor de vaatwassers met A+++-label.

Daarnaast is ook bij de huishoudtoestellen de evolutie richting ‘smart’ ingezet. Er zijn al wasmachines en vaatwassers op de markt die je kan bedienen via een mobiele app. Opnieuw gaat het dan vooral om de grotere en meest bekende merken: Siemens heeft het Home Connect-systeem, LG het SmartWash-concept, Samsung heeft een Smart Home-app en Miele het Miele@Home-systeem.

Zulke apps en systemen laten je toe om je wasmachine aan te zetten wanneer je dat wil - én: waar je ook bent. Vanzelfsprekend moet je nog altijd effectief je trommel vullen en wasmiddel toevoegen, maar niets houdt je tegen om dan pas de volgende namiddag - als de zon schijnt - je machine te laten draaien. Dat geef al een pak meer flexibiliteit.

AI doet de was

De apps waarvan sprake zijn momenteel vooral nog een handigheidje, eerder dan dat ze een echt probleem oplossen. Het is wel niet ondenkbaar dat het hele smart home-concept naar de toekomst toe heel belangrijk zal worden om op de meest efficiënte (en dus goedkoopste) manier energie te consumeren. Artificieel intelligente toepassingen als Google Home en Amazon Alexa staan op dit moment nog steeds in de kinderschoenen, maar het is niet meer zo ondenkbaar dat een AI-assistent in de toekomst op basis van de energie die binnenkomt beslist dat het ideale moment aangebroken is om een was te doen. Daar zijn we nu nog niet, maar de technische voorwaarden bestaan wel al allemaal. Al neemt dat niet weg dat je nog altijd zélf die kleren in de trommen zal moeten steken en de vaatwasser ook zal moeten vullen met borden en bestek.

