Zonnepanelen en een digitale meter: is het nachttarief weer interessanter?

28,17 euro voordeliger

Fluvius lichtte onlangs in een e-mail aan zijn klanten de gevolgen van de nieuwe tariefregeling op de energiefactuur toe. Daarin vermeldt de netbeheerder dat het interessant kan zijn om weer over te schakelen naar het tweevoudig tarief (dag- en nachttarief). In dat geval liggen de verbruikskosten en het injectietarief hoger overdag, maar betaalt u ’s nachts en tijdens het weekend minder aan uw energieleverancier. Bovendien geniet u tijdens de daluren van een korting op de distributienettarieven. Niet onbelangrijk: Fluvius rekent voor het overschakelen van een enkelvoudig tarief naar een tweevoudig tarief een vergoeding van 10,42 euro aan.

We voerden op 16 maart een simulatie uit via Mijnenergie.be, gebaseerd op het goedkoopste vaste tarief voor een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik (verbruik: 2.284 kWh, injectie: 2.162 kWh). Voor het tweevoudig tarief gingen we uit van een dagverbruik van 1.044 kWh en een nachtverbruik van 1.240 kWh. Voor het injectietarief hanteerden we een in het weekend opgewekte stroom van 618 kWh en een weekinjectie van 1.544 kWh als maatstaf. We gingen uit van een zelfverbruik van 36%, wat de VREG in zijn simulaties ook als uitgangspunt gebruikt.