Zo’n 15.000 kinderen in ons land hebben mogelijk symptomen van astma door koken op gas

Naar schatting 15.000 kinderen onder de 15 jaar in ons land zou te kampen hebben met astmasymptomen die veroorzaakt zijn door te koken op een gasfornuis. Dat melden twee Europese organisaties na onderzoek. Gaskookplaten produceren koolmonoxide, fijnstof en andere schadelijke stoffen die voor ernstige gezondheidsklachten kunnen zorgen. Om die reden is het heel belangrijk om de dampkap correct te gebruiken, zeggen experts.

In heel Europa zouden afgelopen jaar 700.000 kinderen astmatische klachten hebben gehad door het koken op gas. Volgens CLASP, een organisatie die zich inzet voor energie-efficiëntie van toestellen, zou twaalf procent van het aantal kinderen met astma voorkomen kunnen worden door het gasstel uit de keuken te bannen. Ook volwassenen met ademhalingsziektes riskeren een negatieve impact te voelen door het koken op gas.

Meer dan 100 miljoen inwoners van de Europese Unie koken nog op gas. In België maakt zowat een kwart van alle huishoudens eten klaar op gas, maar in landen als Italië, Hongarije, Roemenië en Nederland loopt dat nog op tot meer dan de helft. De energiecrisis deze winter kan de luchtkwaliteit in de keuken verslechteren, omdat mensen mogelijk minder ventileren om warmte vast te houden, waarschuwen de organisaties. Daardoor kan de stikstofdioxide binnenskamers zoveel toenemen dat gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

“Het opvallende is dat gezondheid nog helemaal geen argument is in de discussie over het afstappen van gas”, zegt Piet Jacobs, specialist op het gebied van luchtkwaliteit in huis, van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), dat meewerkte aan het onderzoek.

CLASP en gezondheidsorganisatie European Public Health Alliance (EPHA) wijzen naar diverse onderzoeken die aantonen dat gasfornuizen het risico op astma bij kinderen vergroten. Ze zeggen ook dat er aanwijzingen zijn dat dit soort luchtvervuiling een nadelig effect kan hebben op de hersenontwikkeling bij kinderen. Ook kan luchtvervuiling in de keuken bij volwassenen negatieve effecten hebben op de luchtwegen. Volgens CLASP is het effect van koken op gas hetzelfde als dat van meeroken van sigaretten.

Waarschuwingslabel

TNO zag in het achterliggende onderzoek dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een goede luchtkwaliteit meermaals per week overschreden worden. CLASP vindt dat gaskooktoestellen eigenlijk een waarschuwingslabel nodig hebben, net als sigarettenpakjes. “Het kan even schadelijk zijn als passief roken. Daarom zouden overheden voor waarschuwingslabels op de toestellen moeten zorgen.”

Wie niet makkelijk de overstap kan maken naar een vorm van elektrisch koken, doet er volgens CLASP goed aan om de keuken extra goed te ventileren en een koolmonoxidemeter te gebruiken. Milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt) wijst er in De Morgen op dat je een groot verschil kunt maken door de dampkap correct te gebruiken en voldoende te ventileren. “Het is belangrijk dat je dampkap genoeg lucht afzuigt en dat je ze aanzet zodra je het gasvuur opendraait. Redelijk wat mensen doen dat pas wanneer er stoom uit de potten komt, maar op dat moment circuleren de schadelijke stoffen al in je huis.”

Het TNO voegde daar wel nog aan toe dat het wel uitmaakt welke soort dampkap je gebruikt. “Een recirculatie-afzuigkap in combinatie met koken op gas raden wij af”, zegt TNO-onderzoeker Piet Jacobs. “Na enkele weken voert die immers vrijwel geen NO2 meer af en dan filtert die ook niet of nauwelijks nog ultrafijnstof, dat ook vrijkomt bij gasverbranding.” Nog beter zou zijn om over te schakelen van gas naar elektrisch koken, in combinatie met een afzuigkap die de lucht naar buiten blaast. Zo reduceer je de NO2 en het ultrafijnstof met 100 procent, én het is energiezuiniger.

Lees ook: