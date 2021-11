“Zo’n 10 procent heeft een tekort aan zink en heel wat mensen ook aan selenium”: professor geeft uitleg over mineralen die je mogelijk beschermen tegen corona

Laura goot haar strijd tegen eetstoor­nis in boek en documentai­re: “Eten kan vreselijk pijnlijk zijn”

Laura Vermeire (27) is van nature sportief en slank, en heeft altijd een voorkeur gehad voor groenten en fruit. Maar van een gewicht dat rond de 50 kilogram schommelde, zakte ze naar een dieptepunt van 35,8 kilogram. Hoe ze langzaam weer uit het dal van een eetstoornis kon klimmen, kan je op 15 november bekijken in de Canvas-documentaire ‘Gekooid’, of lezen in het gelijknamige boek. Hier licht Laura al een tipje van de sluier op.

11 november