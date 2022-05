“Zodra een gevel onherkenbaar is gemaakt, kan je dat niet meer ongedaan maken”: zo is je huis niet meer zichtbaar op Google Street View

Ongeveer een jaar nadat Street View werd gelanceerd in de Verenigde Staten begon Google te testen met software die automatisch gezichten onherkenbaar maakt. Ook het kenteken van je wagen is in principe niet meer zichtbaar. Maar je woning? Die kan je meestal zomaar terugvinden. Meer nog: je kan verschillende foto’s zien door de jaren heen, als een soort historisch document.

Volledig scherm Het Koninklijk Paleis in Brussel is onherkenbaar gemaakt op Street View. © Google

Protest

Google mag in principe zonder problemen gevels fotograferen vanop de openbare weg. Maar niet iedereen vindt dat even leuk. Sommige mensen zijn gewoon heel erg op hun privacy gesteld en willen liever niet dat iedereen hun huis kan terugvinden. Die krijgen de kans om ‘protest’ aan te tekenen.

Wil je zelf jouw woning onherkenbaar laten maken, dan kan je dat in enkele eenvoudige stappen doen. Je begint door zelf even in Google Maps naar jouw adres zoeken. Zodra je dat gedaan hebt kan je naar je adres op drie puntjes klikken. Het menu dat verschijnt heeft de optie ‘probleem melden’ (‘report a problem’).

Volledig scherm Zoek naar je adres en klik op 'probleem melden'. © Google

Zodra je dat doet, kan je in meer detail aanduiden welke plek je graag onherkenbaar wil laten maken. Je kan zelfs inzoomen (of uitzoomen) om exact jouw gevel aan te duiden. Google vraagt je vervolgens ook om even aan te duiden wat je precies wil laten verwijderen.

Volledig scherm Google vraagt je vervolgens wat je precies - en waarom - onherkenbaar wil maken. © Google

Daarna moet je iets meer details over de gevel geven. Beschrijf hem en geef ook even mee waarom je hem wil laten verwijderen. Ook al is dat wettelijk gezien geen vereiste: je kan ook zonder legitieme reden jouw privacy beschermen door gegevens te laten verwijderen. Je krijgt wel een waarschuwing, want zodra een gevel onherkenbaar gemaakt wordt, kan je dat niet ongedaan maken.

Volledig scherm Google waarschuwt wel dat je de wijzigingen niet ongedaan kan maken. © Google

Vervolgens onderzoekt een team van Google je aanvraag. Dat kan even duren, maar als inderdaad blijkt dat het gaat om de gevel van jouw huis, en je aanvraag is volledig ingevuld, dan zal Google net als bij het Koninklijk Paleis of militaire domeinen in ons land de foto vervagen.

Volledig scherm Keurt Google jouw aanvraag goed, dan wordt de gevel voor altijd onherkenbaar. © Google

