“Zoals het in januari gaat op de beurs, zo gaat het ook de rest van het jaar”: dit moet u weten over de ‘januaribarometer’

Sparen“As January goes, so goes the year”: u hebt die zegswijze misschien al eens gehoord als u zelf belegt of beleggers kent. Het komt erop neer dat de beursprestaties in januari een graadmeter zouden zijn voor wat de beurs de rest van het jaar gaat doen. Gaat die stelling ook nog op in coronatijden? Spaargids.be ging het na.

De zakenbank Fidelity onderzocht of die voorspellende waarde van januari wel steek houdt. De belangrijkste conclusie: van alle jaren waarin de Amerikaanse S&P500-index sinds 1945 in januari meer dan 5% steeg, eindigde het jaar in driekwart van de gevallen met marktwinst. Tegelijk nuanceert Fidelity die bevindingen, omdat de index sinds 1945 op jaarbasis sowieso 58 keer op 75 in het groen eindigde. De kans dat een positieve jaarstart ook uitmondt in groene jaarcijfers ligt dus sowieso al hoog.

Een slechte januarimaand is dan weer minder vaak de voorbode van een slecht beursjaar. In 2020 leverde de S&P500-index bijvoorbeeld 1% in, om het jaar af te sluiten met een winst van meer dan 16%. Voor de Bel-20, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste 20 aandelen weerspiegelt, hield de januaritheorie vorig jaar wel stand. De index startte 2020 met een maandverlies van net iets meer dan 1%, om het jaar af te sluiten met een min van ruim 8%.

Wat leert januari 2021 ons?

In januari 2021 kende de Bel-20 een minieme stijging van 0,06%. Al toonde de maand wel een sterke volatiliteit. De Belgische toonaangevende index sloot de eerste beursweek af - gevoed door het vaccinatieoptimisme - met een stijging van 2,66%. Die positieve curve zette zich daarna nog even verder.

Tussen 21 en 29 januari kende de Bel-20 echter een terugval van bijna 4%. Die viel toe te schrijven aan een combinatie van berichten rond een vertraagde vaccinatie en de revolutie die kleine speculanten in Amerika teweegbrachten door massaal te investeren in slabakkende bedrijven als GameStop. Hoewel dergelijke praktijken bij ons (nog) niet plaatsvonden, maakten veel Belgische beleggers zich blijkbaar toch zorgen.

Conclusie

In coronatijden zijn er weinig zekerheden, en de beurs is ook weinig voorspelbaar. In die zin zouden de grote koerssprongen in januari effectief toonaangevend kunnen zijn voor de rest van het jaar. Net als in 2020 beïnvloeden de berichtgeving rond het coronavirus en de vorderingen op vaccinatievlak de beursbewegingen. Het ideale instap- of verkoopmoment valt in het coronatijdperk moeilijk te bepalen en al zeker niet op basis van een historische indicator als de januaribarometer.

