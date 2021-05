Zo zorg je ervoor dat je spontane sollicitatie niet onopgemerkt blijft

1. Contacteer de juiste persoon

Als je spontaan mailt naar een algemeen adres als ‘info@bedrijfsnaam.be’ of ‘hr@bedrijfsnaam.be’ zal je bericht ongetwijfeld tussen de mazen van het net glippen. Je cv moet dan immers nog een hele weg afleggen voor hij bij de juiste hr-medewerker of leidinggevende terechtkomt. Zoek liever uit wie dat is voor jouw functiedomein, en mail hem of haar rechtstreeks. Je vindt vast contactgegevens op de website van de firma, via LinkedIn of in je persoonlijk netwerk.

2. Denk na over de timing

De agenda’s van de meeste leidinggevenden zijn goed gevuld en hun inboxen puilen uit van de e-mails. Wil je de aandacht trekken, doe dat dan op een rustig moment. Solliciteer dus niet op een maandag - vaak de drukste dag van de week - maar op donderdagavond. Als je je sollicitatiemail na de kantooruren verstuurt, staat hij vrijdagochtend bovenaan.

3. Zorg voor een duidelijk onderwerp

Wil je dat je mail niet alleen opgemerkt maar ook opengeklikt wordt, kies dan voor een duidelijk onderwerp. Vermeld daarin dat je (spontaan) solliciteert én voor welke functie of afdeling. Zo ziet je contactpersoon meteen waar het bericht over gaat en dat het wel degelijk voor hem of haar is bedoeld. Bijvoorbeeld: ‘Spontane sollicitatie marketing’ of ‘Cv kandidaat-werknemer technische dienst’. Je naam hoef je niet nog eens mee te geven, die staat al vermeld als afzender.

4. Hou het kort

Beperk je e-mail tot vijf à tien zinnen opgesplitst in vlot scanbare alinea’s, en voeg je cv toe als bijlage. Je contactpersoon zit niet echt op je bericht te wachten, dus vraag niet te veel van zijn of haar tijd door uit te weiden over je werkgeschiedenis of al je positieve eigenschappen op te noemen. Zeg simpelweg dat je geïnteresseerd bent in een job, waarom, en laat weten je graag langskomt voor een persoonlijk gesprek.

Vermijd dus een constructie als: ‘Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben Voornaam Naam en ik heb de voorbije jaren gewerkt bij Bedrijf X. Daar was ik actief op de technische dienst …’

Val liever meteen met de deur in huis: ‘Ik weet dat jullie regelmatig op zoek zijn naar gemotiveerde technische werkkrachten. Bij deze stel ik me spontaan kandidaat.’

5. Focus op de goede match

Als je contactpersoon het gevoel krijgt dat je hetzelfde bericht naar tien bedrijven in de omgeving hebt gestuurd zal hij of zij minder geneigd zijn om te antwoorden. Uit je korte mail moet dus duidelijk zijn waarom je uitgerekend bij deze éne firma aan de slag wil. Leg bijvoorbeeld een link met de bedrijfscultuur, vermeld een of twee normen of waarden die jullie gemeenschappelijk hebben, of verwijs naar een lopend project dat je erg boeit.

6. Profileer jezelf als een aanwinst

Lees je mailtje eens na door de bril van de bedrijfsleider voor je het verstuurt. ‘What’s in it for me?’, denkt die. Je beantwoordt die vraag door heel kort je ambities binnen de firma aan te halen of te verwijzen naar kennis en ervaring die je aanbrengt. Je wil ongetwijfeld ook bijleren en groeien als professional, maar dit is niet het moment om daar de nadruk op te leggen.

7. Geef niet op

Heb je na een tweetal weken nog geen reactie gekregen? Neem dan telefonisch contact op met de persoon aan wie je jouw cv hebt bezorgd. Zo kan je niet alleen nagaan of hij of zij je bericht heeft gelezen, je toont ook dat je proactief bent. Als er nu geen mogelijkheden zijn, maak je op die manier toch een goede indruk en vergroot je jouw kansen in de toekomst.

Op zoek naar een nieuwe job en nood aan tips? Lees in deze gratis e-gidsen hoe je verschillende sollicitaties aanpakt.

Lees ook op Jobat.be