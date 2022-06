Zo zet je 'laatst gezien' uit en andere privacytips voor WhatsApp

Je kent het wel: je opent WhatsApp en voelt de druk om alle berichten te beantwoorden, ook de onbelangrijke, omdat iedereen aan de andere kant van het chatvenster kan zien wanneer je laatst online was. Dat kan je uitschakelen! En als je dan toch bezig bent, bekijk je best ook nog een aantal andere privacygevoelige WhatsApp-instellingen.

‘Laatst gezien’ uitzetten

In WhatsApp ziet je tegenpartij altijd wanneer je online bent, niet zozeer in het chatvenster zelf maar wel in de app. Dat kan je niet wijzigen. Wat je wél kan aanpassen is de ‘laatst gezien’, een functie waarbij iedereen altijd weet wanneer je voor het laatst actief was in Whatsapp. Dat doe je zo:

1) Ga in de app naar ‘Instellingen’

2) Klik op ‘account’ en dan ‘privacy’

3) Bij 'laatst gezien’ zie je een aantal opties. Je kan bijvoorbeeld enkele van je contacten specifiek uitsluiten (je ex?). Kies ‘niemand’ voor de meest comfortabele instelling Let op: je kan ook niet meer zien wanneer anderen laatst online waren, als je deze optie uitzet.

Volledig scherm Zet 'laatst gezien' op 'niemand' en je hebt mogelijk wat meer gemoedsrust. © Kenneth Dée

Leesbewijzen: weg met de ‘blauwe vinkjes’

Een optie die voor heel wat stress zorgt bij veel mensen is die van de leesbevestiging. De tegenpartij kan daarmee zien dat je zijn/haar berichten gelezen hebt door de twee blauwe vinkjes achter een bericht. Ook die kan je gelukkig uitzetten, zodat je je niet altijd verplicht voelt meteen te moeten antwoorden.

1) Ga naar ‘Instellingen’

2) Klik op ‘account’ en dan ‘privacy’

3) Zet ‘leesbewijzen’ uit. Let op: je kan ook zelf geen leesbewijzen (blauwe vinkjes) meer zien bij anderen als je deze optie uitzet

Volledig scherm Ook de traditionele 'blauwe vinkjes' kan je uitzetten. © Kenneth Dée

Bescherm ook je profielfoto, informatie en status

Er zijn nog meer instellingen die je privacy beschermen, zoals je profielfoto verbergen en je status onzichtbaar maken. Het is verstandig om goed na te denken over de gegevens die je deelt, en dus ook over de instellingen die je aanduidt. Meestal is het een goed idee om het delen van je profielfoto en andere informatie te beperken tot je eigen contactpersonen of gewoon niets te delen, het heeft toch geen impact op je mogelijkheid om te chatten.

Volledig scherm Je profielfoto kan je verbergen voor iedereen, of enkel voor niet-contacten. © Kenneth Dée

Tweestapsverificatie

Whatsapp-accounts zijn gekoppeld aan je mobiele nummer. Koop je een nieuwe smartphone en installeer je de app daarop, dan moet je eerst dat nummer opnieuw verifiëren per sms. Maar dat geeft een vals gevoel van veiligheid. Je bent immers afhankelijk van de veiligheid van je telefoonnummer, en er zijn gevallen bekend waarin dat wordt ‘gestolen’ door hackers. Zet daarom tweestapsverificiatie aan: door je WhatsApp te beveiligen met een extra pincode maak je het hackers veel moeilijker.

1) Ga naar ‘Instellingen’

2) Klik op ‘account’ en dan ‘verificatie in twee stappen’

3) Zet deze optie aan en kies een pincode en vul je e-mailadres in Let op: vergeet je pincode niet, hij is essentieel om toegang te krijgen tot je berichten zodra je deze optie activeert. Je kan eventueel wel je pincode resetten via je e-mailadres. WhatsApp zal deze pincode trouwens regelmatig vragen, niet enkel bij installatie. Zorg ervoor dat je hem onthoudt.

Volledig scherm Verificatie in twee stappen aanzetten. © Kenneth Dée

Berichten die automatisch verdwijnen

Standaard houdt WhatsApp alle berichten die je stuurt in een chatvenster bij. Dat is handig wanneer je van telefoon wisselt of nog eens wil checken wat je beste vriend(in) twee jaar geleden allemaal gestuurd heeft. In een aantal gevallen is het waarschijnlijk handiger als berichten niét opgeslagen blijven.

Je kan dan manueel berichten verwijderen (lang duwen op een bericht, op het vuilnisbakje klikken) of je kan voor de optie ‘berichten automatisch verwijderen’ gaan.

1) Open het chatvenster van de contact waarvan je berichten niet permanent wil bijhouden

2) Tik op de naam van je contactpersoon

3) Kies voor ‘berichten met vervaldatum’ en stel een tijdspanne in. Je kan kiezen voor wissen na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Volledig scherm Je kan berichten vanzelf laten verdwijnen in WhatsApp door 'berichten met vervaldatum' te activeren. © Kenneth Dée

Wil je deze optie aanzetten voor alle nieuwe chatvensters die je opent, dan kan dat ook:

1) Ga naar ‘instellingen’

2) Tik op ‘account' en vervolgens ‘privacy’

3) Activeer ‘Standaardtimer voor berichten’ en kies een tijdspanne (24 uur, 7 dagen, 90 dagen)

Volledig scherm Je kan berichten automatisch laten verdwijnen voor alle gesprekken die je voert in WhatsApp met 'standaardtimer voor berichten'. © Kenneth Dée

