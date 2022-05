Zo wordt je was terug fris: “Gebruik liever geen vloeibaar wasmiddel in je machine”

Je haalt de was uit de machine en hij ruikt al muf. En ook nadat alle kledingstukken zijn opgedroogd denk je: dat was een paar jaar geleden echt anders. “Een herkenbaar probleem”, stelt Marja. Ze durft zonder blikken of blozen te stellen dat ze het juiste medicijn heeft. “Ik ben toch een beetje de wasmachinedokter geworden en heb al heel wat mensen kunnen helpen.”

Om te beginnen moet je volgens haar eens kijken hoe de binnenkant van je wasmachine eruitziet. “In die rubberen ring zit vaak wat blubber. Mijn diagnose is dan dat je te veel zeepmiddel gebruikt. Dat is de bron van heel wat wasmachineproblemen. Met de lage temperaturen waarop je doorgaans wast, lost het wasmiddel niet op. Het gaat vastplakken aan de binnenkant van de trommel en begint na verloop van tijd te stinken. Als je die geur probeert te maskeren met extra wasverzachter, dreigt het al snel een opeenstapeling van muffe geuren te worden.”

Hete was draaien

“Mocht je last hebben van blubber in de rubberen ring, koop dan wasmachinereiniger. Die is bij alle drogisten te koop. Lees de gebruiksaanwijzing en volg die op. Waarschijnlijk moet je de wasmachine zonder was laten draaien op een temperatuur van wel 90 graden. Dan lost de aangekoekte zeep wél op.”

Maak ook de rubberen ring waar het deurtje zit schoon, als dat nodig is. “Daarna smeer je het rubber heel licht in met vaseline”, zegt Marja. “Zo blijft dat in goede conditie. Vervolgens is het bakje waar het wasmiddel in moet aan de beurt. Dat ziet er vaak ook al zo vies uit. Meestal zit er aan de onderkant een knopje waarmee je het kunt losmaken. Maak het schoon met een afwasborstel en heet water. Het mag zelfs kokend heet water zijn om alle zeepresten goed weg te halen.”

Tot slot merkt Marja op dat de meeste wasmachines ook nog een klepje hebben aan de onderkant. “Als je dat indrukt, komt dat naar voren en kun je het losmaken. Daar zit een trechter in en een filter die vuil opvangt. Die zou je één keer per maand moeten schoonmaken. Is die heel vies, kun je de haren en andere viezigheid er met een vork of haak uit halen. Pas als je dat allemaal hebt gedaan zal je wasmachine weer even fris wassen als in het begin.”

Gouden wastips

“Iedereen wast natuurlijk op z'n eigen manier, maar ik heb toch enkele tips die ik iedereen kan aanraden om zijn wasmachine langer schoon te houden. Je bespaart er geld mee, en je was blijft lekker ruiken. Ten eerste gebruik ik altijd waspoeder. Dat is goed te doseren - twee eetlepels per wasbeurt - en minder vet dan al die vloeibare middelen. Doe het waspoeder in het bakje dat voor het wasmiddel bestemd is.”

“Het tweede geheime middel is witte azijn, gewoon zo'n goedkope fles die je in de supermarkt kunt kopen. Doe ongeveer twee koffiekopjes ervan in het vak dat bestemd is voor de wasverzachter. De was wordt altijd goed schoon, het scheelt in kosten én in afval.”

De droger verdient ook aandacht

Marja vindt ook dat je de droger af en toe wat aandacht moet geven. “Sowieso moet je hem niet te vol stoppen. Het duurt dan langer tot alles droog is, wat de kwaliteit van de kleding niet ten goede komt. Sommige dingen worden overigens beter droog als je ze gewoon uithangt. Hoe dan ook moet je af en toe het stofrekje uit de droogkast halen. Dat is dat ding aan de binnenkant van de deur, dat als filter fungeert. Ik maak dat consequent na elke beurt schoon, ofwel met een wc-papiertje, of ik maak de handen nat en veeg zo al het fijne stof eraf.”

Moet er meer gebeuren? “Ja! Want onderaan zit opnieuw een klepje met daarin een langere gleuf. Maak ook die regelmatig leeg of zelfs schoon als dat nodig is. Je hebt trouwens drogers die op de afvoer zijn aangesloten en drogers die een waterbak hebben die je eruit kunt trekken. Gooi dat water niet zomaar weg. Je kunt het in een fles doen en het overgieten naar je strijkijzer wanneer nodig is. Het is namelijk water zonder kalk, dus dat is beter om mee te strijken.”

Lees ook: