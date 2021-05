Zo word je als telewerker niet vergeten bij promoties of loonsverhogingen

Al te vaak werd aanwezigheid vroeger verward met productiviteit. Corona maakte duidelijk dat die veronderstelling hopeloos verouderd is. Want waar het om draait is de output van al die werknemers die thuis of elders hun job doen. Er zullen ongetwijfeld nog leidinggevenden of bedrijven zijn die zich blindstaren op de (digitale) aanwezigheid van hun medewerkers. Maar resultaten behalen is meer dan ooit dé manier om in aanmerking te komen voor een promotie of loonsverhoging.