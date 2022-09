Zo weer je spinnen uit huis: ‘Houd het stofvrij’

“De stelling ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ geldt niét voor supplemen­ten”: immunoloog legt uit hoe je je wel beter beschermt tegen virussen

Vitaminesupplementen, knoflookextract of paddenstoelenpoeder: deze herfst zoeken nog meer mensen dan anders hun toevlucht tot natuurlijke middeltjes om hun immuniteit te ‘boosten’. Prima om verkoudheden, griep én het coronavirus het hoofd te bieden, zou je denken. Of toch niet het beste medisch advies? Wij vroegen het aan Bart Lambrecht, immunoloog en longarts in het UZ Gent. “Wist je dat ons afweersysteem uit twee delen bestaat?: een aangeboren en een aangeleerd deel.”

