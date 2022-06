Zo voorkom je burenruzies volgens vrederechter: “Stuur géén WhatsAppbericht of sms vol hoofdletters en uitroeptekens”

Nu we zo vaak thuis zitten, worden de buren plots héél irritant: zoveel ruzies dat bemidde­laars niet kunnen volgen

Te luide muziek, een hond die blaft of een overhangende tak: ze vormen al jaren het voorwerp van burenruzies, maar sinds de lockdown ons met z’n allen in ons kot houdt, kunnen we er nog minder tegen dan vroeger. In Gent krijgt de dienst Burenbemiddeling zóveel klachten binnen, dat ze tijdelijk een meldingsstop invoeren. Ook in Antwerpen merken ze een stijging van het aantal burenruzies sinds de uitbraak van de coronacrisis, in Vlaams-Brabant is het aantal klachten zelfs meer dan verdubbeld.

