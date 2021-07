Zo vermijd je hoofd- en oogpijn wanneer je lang naar een scherm staart

Lang naar een computerscherm staren is een ware aanslag op je ogen. Het blauwe licht zorgt er namelijk voor dat ze voortdurend geprikkeld raken. Let er daarom in eerste instantie op dat je voldoende afstand tot je scherm houdt. Eigenlijk zou je het een high five moeten kunnen geven: een armlengte afstand is ideaal.

Zet je scherm ook niet te hoog of te laag. Idealiter moet je een klein beetje naar beneden kijken om het middelpunt van het scherm te kunnen zien. Bij laptops staat je toestel vaak te laag, wat tot nekpijn kan leiden. Koop daarom een standaard om je laptop op te plaatsen. Je hebt er al voor minder dan 20 euro, zoals deze van Fellowes.

Volledig scherm Fellowes 8212001 © Hardware.info

Inspannen en ontspannen

Net zoals je tijdens het sporten niet aan één stuk door gaat rennen, is het ook belangrijk om je ogen af en toe rust te gunnen. Neem iedere 20 minuten de tijd om 20 seconden in de verte te staren. In de instellingen van je scherm kan je verder de intensiteit van het licht aanpassen of je kan software installeren die blauw licht filtert. Het is even wennen, maar het belast je ogen een pak minder.

Veel opticiens bieden trouwens ook brilglazen aan die blauwe lichtstralen met een korte golflengte tegenhouden. Wie echt het zekere voor het onzekere wil nemen, kan een specifiek computerscherm in huis halen.

ASUS PB278QV (vanaf 269 euro)

Wie intensief aan een computer zit -gamers of grafisch vormgevers, bijvoorbeeld- kan een scherm als de ASUS PB278QV wel gebruiken. Het is niet alleen een goede monitor met een pixeldichtheid van 109 ppi, maar het heeft ook een aantal functies die handig zijn voor wie snel last heeft van oog- of hoofdpijn. Zo is het in hoogte verstelbaar en maakt het gebruik van twee interessante technologieën van ASUS: ‘Flicker free’ en ‘Blue Light Filter’. Zoals de namen al doen vermoeden zorgen die voor een pak minder flikkeringen en blauw licht.

Volledig scherm Asus PB278QV © Hardware.info

Samsung C32T550 (vanaf 244,90 euro)

Ook de Samsung 32T550 maakt gebruik van technologieën die flikkeringen tegengaan en blauw licht filteren, maar dit scherm heeft nog een extra troef. Het is namelijk een gebogen scherm! Daardoor is de afstand tot je ogen over het hele scherm gelijk en moet je je hoofd minder bewegen. Het gevolg? Minder last van pijn in je nek of vermoeide ogen.

Volledig scherm Samsung C32T550 © Hardware.info

