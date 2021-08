Zo vermijd je een ‘stress-tember’ volgens psychologe Nina Mouton: “Het is oké als je kind geen zin heeft om terug naar school te gaan”

Eén procent van de Belgen liet een vermage­rings­ope­ra­tie uitvoeren: wanneer kom je in aanmerking? En wat zijn de gevaren?

23 augustus Bijna de helft van de Belgen (49,3%) heeft een BMI hoger dan 25 en dus overgewicht. 15,9% is met een BMI boven de 30 obees. Dat blijkt uit de laatste Gezondheidsenquête van Sciensano. Het lijkt ongeloofwaardig in een maatschappij waarin de media haast uitsluitend slanke lichamen tonen. “Nooit waren zoveel mensen te zwaar”, weet abdominaal chirurg Martijn Schoneveld van het UZ Brussel, die elk jaar meer patiënten ziet kiezen voor een vermageringsoperatie. Ieder jaar gebeuren er in ons land 15.000 maagverkleiningen of maagomleidingen en 1% van de Belgen onderging er al een. Wie komt er in aanmerking voor zo’n gastric bypass? Wanneer wordt die terugbetaald? En waarom mag je er niet licht overgaan? “Denk maar niet dat het een gemakkelijkheidsoplossing is."