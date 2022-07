Zo vermijd je die vervelende wachtrijen in het pretpark

Urenlang aanschuiven in de volle zon voor een ritje van twee minuten. Een dagje pretpark kan in de vakantieperiode door de grote drukte erg vermoeiend zijn. Maar is er een manier om die lange wachtrijen te vermijden? En is een zo’n voorsteekpas wel echt de moeite? Wij vroegen raad aan twee fervente pretparkfans. “Als je logeert in een hotel van een park, kan je vaak vroeger binnen.”

Snelle achtbanen, spectaculaire shows en schattige draaimolens. Mario Vergeylen en Yelle Kleykens zijn er grote fan van. Beide zijn ze aangesloten bij de Rollercoasterfriends, een non-profitorganisatie die mensen met een passie voor pretparken en achtbanen samenbrengt. Af en toe plannen ze zelfs reizen naar de andere kant van de wereld om er pretparken te ontdekken of herontdekken. Dat zijn uitstapjes van enkele weken die al snel zowat 4.000 euro kosten.

Zowel bij Mario als Yelle staat Europa-Park in het Duitse Rust helemaal bovenaan op het lijstje met favoriete pretparken. “Dat is voor mij het meest complete park”, verklaart Mario, die zijn top drie aanvult met Disneyland Parijs en PortAventura in Salou. Ook Yelle zet Europa-Park op nummer een. “Op twee en drie kies ik voor Phantasialand in Duitsland en Disneyland in het Californische Anaheim.”

Volledig scherm Yelle Kleykens aan het Disneyland Resort in Anaheim (Californië). © rv

Na al die jaren en zovele pretparkbezoeken mogen we Mario en Yelle zonder probleem ervaringsdeskundigen noemen. Zij geven ons enkele tips hoe je het best aan lange wachtrijen kan ontsnappen.

Speciale pas

Volgens Mario is een speciale pas – waarmee je prioriteit krijgt in de wachtrij – het ideale middel om de drukte aan populaire attracties te ontlopen. “Maar dat kan wel een duur grapje worden. Disneyland Parijs heeft een pas uitgebracht waarmee je voor 140 euro dertien wachtrijen mag overslaan. Zelf zal ik die niet snel kopen. Ik doe dat alleen in een pretpark dat ik voor het eerst bezoek en waarvan ik weet dat ik er niet meteen zal terugkeren.”

Vroege toegang

Als je logeert in een hotel van een park, dan is er vaak gratis de mogelijkheid om vroeger toegang te krijgen. “Voor de poorten opengaan voor het grote publiek, kan je dan al attracties afwerken. Het is een service voor de hotelgasten.”

Populairste attractie

Het is beter om vooraf uit te vissen welke de populairste attractie is. “Die moet je vermijden aan het begin van de dag. Eens voorbij de ingang spurt iedereen daarheen”, zegt Mario. “Wees slim en ga eerst ergens anders naartoe. In de loop van de namiddag zal er aan die attractie veel minder volk staan.”

Vermijd schoolvakanties en Halloween

“Ik probeer altijd schoolvakanties te vermijden”, zegt Mario. “Als het prima weer is, mag je ervan uitgaan dat het heel druk zal worden. In het begin van het jaar probeer ik samen met enkele vrienden een zekere planning te maken. Ook tijdens Halloween trekken enorm veel mensen naar pretparken. Zelfs meer dan tijdens de zomervakantie.”

Bezoek op weekdagen

Om geen tijd te verspillen in wachtrijen raadt Yelle Kleykens iedereen aan om tijdens de week pretparken te bezoeken. “Het is dan veel minder druk dan in het weekend. Het voelt veel comfortabeler aan.”

Meteen naar het einde

Als je het pretpark wenst binnen te stappen zodra de deuren openen, ga dan helemaal naar het einde van het park. “De meeste mensen starten bij de attracties die zich dicht bij de ingang bevinden”, zegt Yelle. “Als je meteen kiest voor de attracties helemaal achterin het pretpark, heb je minder last van wachtrijen. Je gaat dus omgekeerd te werk.”

Single rider

“Kies je voor de formule van ‘single rider’, dan hoef je ook minder lang aan te schuiven. Dat is een aparte wachtrij voor wie het niet erg vindt om de attractie naast een onbekende te beleven – en zo een lege plek op te vullen. Niet alle pretparken bieden deze optie aan”, besluit Yelle.

Volledig scherm Mario Vergeylen (links onderaan) in de 240 km/u snellende Formula Rossa, de snelste rollercoaster ter wereld die zich in Ferrari World Abu Dhabi bevindt. © rv

