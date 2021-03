Zo ver moet je televisietoestel van je luie stoel staan

Bepalend voor de ideale schermgrootte van een nieuwe tv is in de eerste plaats de afstand tussen je ogen en het tv-scherm. Als die te groot is, zie je te weinig. Bij een te korte afstand moet je je hoofd dan weer bewegen om alles wat op het scherm gebeurt te registreren. Geen van beide is ideaal. Op een studentenkot past dus eigenlijk geen 55 inch-tv - wat vandaag de normale grootte is voor een toestel in de huiskamer. En als je wat ruimer woont, wil je geen toestel van 30 inch, want je zal vanuit je zetel met moeite ondertitels kunnen lezen.