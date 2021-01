Zo solliciteer je met een mondmasker

Informeer je op voorhand over de richtlijnen

Draag sowieso je mondmasker als je naar het sollicitatiegesprek gaat. Zo ben je zeker dat je de regels volgt en hou je het veilig. De richtlijnen hieromtrent kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Ben jij er niet zo happig op om het hele gesprek lang je mondmasker op te houden? Informeer je dan op voorhand bij de rekruteerder of het toegelaten zal zijn om je mondmasker af te nemen.

Omgekeerd kan ook: de rekruteerder geeft de voorkeur aan een gesprek zonder mondmasker (uiteraard in een grote ruimte met voldoende ventilatie), maar jij voelt je daar niet comfortabel bij. Dat laat je dan best weten aan de rekruteerder. Spreek dan bijvoorbeeld af dat hij of zij je kan onderbreken als je niet zo verstaanbaar bent.