Zo ruim je de uitwerpselen van vliegen en andere dieren in en rond het huis netjes op

Nu het lekker weer is, staan de deuren open en dan loopt er wel eens een beestje naar binnen dat je liever buiten houdt. “Zo’n diertje vliegt of kruipt naar binnen en kan dan rotzooi maken. Een veldmuisje dat op zoek is naar eten, vliegen die tot 's avonds laat rondzoemen in de woonkamer of slakken die een spoor trekken op de keukenkasten”, somt Marja op. “We leven samen in de natuur, maar het is niet altijd even prettig.”

Volg de bromvlieg

“Een bromvlieg komt af op voeding of iets dierlijks dat ligt weg te rotten. Wie weet heeft de kat zijn prooi wel stiekem mee naar binnen genomen en verstopt”, schetst Marja. “Het mooie van de natuur is dat zo'n bromvlieg er is om het laatste restje op te eten. Sla hem dus niet meteen dood, maar volg de bromvlieg en je komt erachter wat je moet opruimen of schoonmaken. Probeer hem daarna met een theedoek het huis uit te redigeren. Hij hoeft niet per se dood, toch?”



Iedereen kent wel de kleine zwarte puntjes in huis, op de witte kozijnen, de lamp of lampenkap. “Vliegen houden van een warm kontje als ze hun poep achterlaten, dus vroeger kwam je die zwarte puntjes - poep, dus - vooral tegen op tl-verlichting in de keuken. Nu hebben oma's een trucje om het schoon te maken en aangezien ik ook een oma ben: gebruik een beetje koude thee. Dep er een watje in en maak het oppervlak dat je schoon wil hebben proper. Door het zuur in de theïne verdwijnt de vliegenpoep als sneeuw voor de zon. Moet je een lampenkap schoon maken? Dan kun je beter een tandenborstel gebruiken en het eraf borstelen.”

Marja heeft ook nog een advies voor iedereen die ‘het vliegende gespuis’, zoals ze het noemt, buiten de deur wil houden. “Als je geen hor wil of kan ophangen, kun je een oude cd die je niet meer luistert aan een nylon draadje hangen. Door de schitteringen komen insecten minder snel in de buurt en vliegen ze de andere kant op.”

Vogelpoep

“Net wanneer je naar de carwash bent geweest, zit je auto natuurlijk ineens onder de vogelpoep van de vogels die in de boom erboven vertoeven. Mijn advies is om er meteen, maar dan ook echt meteen, met een nat doekje overheen te gaan. Dus op het moment dat je het ontdekt, moet je alles laten vallen en daarmee aan de slag gaan.”

De schoonmaakexpert wijst erop dat vogelpoep in de lak kan trekken. “Dan ben je nog verder van huis. Het is lastig om dat soort dingen schoon te maken. Gebruik sowieso geen schuurmiddel. In het uiterste geval maak je een sopje met allesreiniger.”

Zit de vogelpoep op het raam, of op het kozijn, dan kun je volgens Marja ook beter snel handelen. “Maar geen paniek: meestal weekt het bij een regenbui alweer los en kun je het er met een doekje zo af vegen.”

Slakkensporen

“Heel knap, hoe die beestjes naar binnen weten te kruipen”, reageert Marja op de vraag hoe je omgaat met het spoor dat slakken achterlaten. “Ze laten vieze strepen achter op je keukenkastjes. Gelukkig kun je die er met een beetje water en allesreiniger vrij gemakkelijk af krijgen. Ben je het beu om het vuil steeds weer te moeten opruimen? Dan kun je een schoteltje neerzetten met wat bier. 's Nachts kruipen slakken uit hun veilige plek en van het bier worden ze zo dronken, dat ze naar de slakkenhemel gaan. Niet diervriendelijk, maar het helpt wel.”

