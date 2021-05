Zo pakken Cindy (43) en Tim (47) de opvoeding van hun twee sportieve zonen aan: : “Spelen gaat vóór alles, ook het huishouden”

Ben (41) en Marjolein (42) voeden drie kinderen op, onder wie een dochtertje met down: “Het heeft ons hechter gemaakt als koppel”

11 april Door de ‘stuurvastheid’ van Saartje (8) — hun dochter met down kan soms mentaal blokkeren — en de puberteit van Janick pasten Marjolein en Ben hun manier van opvoeden aan. “De doelen blijven gelijk, maar we onderhandelen meer. Empathie, respect en anderen aanvaarden, vinden we het belangrijkst.” Kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen legt uit waarom het oké is dat broers en zussen ook structureel inspringen voor de zorg.