Zo maak je van jouw tuin een vlinderparadijs: “Gebruik zeker geen pesticiden en zo weinig mogelijk meststoffen”

De eerste lentedagen kondigen niet enkel de komst van warmere temperaturen en langere dagen aan, maar ook die van vele kleurrijke vlinders. Maar hoeveel vliegen er eigenlijk rond in Vlaanderen? En hoe zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in je tuin? Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit: “Kies voor inheemse planten en creëer beschutte plekjes.”

Stilaan kunnen we met zijn allen weer genieten van door de lucht dartelende vlinders. Eerst van degenen die overwinteren in hun vlindervorm, zoals de citroenvlinder, daarna degene die eerst nog glamoureus moeten transformeren van rups tot vlinder. Denk maar aan de prachtige koninginnenpage. In totaal zijn hier meer dan honderd soorten vlinders te spotten. Dat bleek alleszins uit de grote vlindertelling in honderden tuinen door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, van 2007 tot 2019. Concreet waren er bijna 30.000 vlinders gespot, waarvan 51 soorten dag- en 53 soorten nachtvlinders.

Volledig scherm De atalanta is de vaakst voorkomende vlindersoort in de meeste Vlaamse provincies. © Getty Images

In de gemiddelde tuin kan je zo'n tien soorten onderscheiden, en spot je veertig à vijftig vlinders per jaar. De top drie die je het vaakst voor je neus zal zien fladderen zijn de atalanta, het klein koolwitje en de dagpauwoog. Maar in sommige jaren zijn de vlinders talrijker. In 2009 en 2013 liep het gemiddelde op tot boven de zestig vlinders en een twaalftal soorten per tuin. Zulke pieken worden meestal veroorzaakt door invasies van trekvlinders. In 2009 was dat de distelvlinder, in 2013 de gamma-uil. Hieronder vind je de top vijf van dagvlinders in jouw provincie van 2021.

Maar niet alle vlinders doen het even goed in ons land. Met een aantal gaat het zelfs slecht. Zo zijn de aardbeivlinder, de bruine eikenpage, het groentje, het heideblauwtje, de heivlinder, de kommavlinder en de kleine vos bedreigd. De argusvlinder, de bruine vuurvlinder en het gentiaanblauwtje zijn ernstig bedreigd. Maar liefst twintig vlindersoorten zijn zelfs al regionaal uitgestorven.

Wil je vlinders een handje helpen? Zorg dan dat er inheemse planten in je tuin staan. Liefst een mengeling, zodat er van het vroege voorjaar tot laat in de herfst nectar is voor de vlinders én een voedingsbodem voor de rupsen. Zorg ook dat er steeds nectarplanten in de zon staan. Plant dezelfde soort op verschillende plaatsen om de vlinders langer in jouw tuin te houden. Wat ook kan helpen, is een voedertafel installeren met rottend fruit. Spektakel gegarandeerd. Je kan ook wat extra planten voorzien in je kruiden- of moestuin en die overlaten aan de vlinders. Of maak het jezelf gemakkelijk en laat een klein stukje tuin verwilderen, door onder meer brandnetels en distels te laten staan.

Volledig scherm Maak een voedertafel voor vlinders met rottend fruit of laat vruchten van je fruitboom op de grond liggen. © emz

Creëer ook reliëf in je tuin met hoge en lage planten. Vlinders hebben dit nodig voor herkenningspunten en uitkijkposten. En het liefst vertoeven ze in tuinen waar ook wat beschutte plekjes zijn. Daar kan je voor zorgen met hagen. Gebruik zeker geen pesticiden en zo weinig mogelijk meststoffen. En ruim je tuin niet hard op in het najaar, zodat de eitjes, rupsen en poppen de winter kunnen overleven.

Wil je ook de nachtvlinders een duwtje in de rug geven? Overdrijf dan niet met tuinverlichting. Kunstlicht leidt hen namelijk af, waardoor mannetjes en vrouwtjes elkaar minder snel vinden. Er zijn bovendien specifieke planten waar nachtvlinders van houden, zoals wilde kamperfoelie en de avondkoekoeksbloem. Beide bloemen verspreiden ‘s nachts hun aroma’s.

Ook als je een kleine tuin hebt of in verstedelijkt gebied woont, kunnen deze tips helpen. Uit het onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijkt namelijk dat deze vlindervriendelijke elementen ook daar het aantal vlinderwaarnemingen doen toenemen.

