Zo lang gaat je dekbed gemiddeld mee: 6 signalen dat jouw exemplaar aan vervanging toe is

1. Je wast je dekbed te weinig

Al slapend verlies je elke nacht ongeveer een halve liter zweet en 1,5 gram huidschilfers. Die warme, vochtige omgeving is de ideale broedplaats voor bacteriën en huisstofmijten: minuscule spinachtige beestjes die zich voeden met jouw huidafval en haren. Wist je dat een bed gemiddeld maar liefst 2 miljoen huisstofmijten telt? Wekelijks schoon bedlinnen leggen is niet genoeg om komaf te maken met ongenode bedgasten.

Ook je dekbed heeft af en toe een wasbeurt nodig. Een goede hygiëne is trouwens cruciaal voor de levensduur van je dekbed. Een wollen exemplaar laat je het best professioneel reinigen, maar de meeste dekbedden kan je gelukkig makkelijk zelf wassen. Een synthetisch dekbed stop je idealiter om de zes maanden in de wasmachine. Een echt donsdeken was je liever niet meer dan een keer per jaar om de veren te beschermen. Bamboe kan ook perfect in de wasmachine, maar heeft dankzij haar natuurlijke antibacteriële werking minder nood aan een wasbeurt.

Is jouw dekbed aan vervanging toe? Of zoek je een matras, kussen of boxspring? Bekijk hier het volledige slaapaanbod van HLN Shop.

2. Je dekbed is ouder dan 8 jaar

Een dekbed gaat gemiddeld acht à tien jaar mee. Weet je niet meer wanneer je jouw dekbed aankocht? Dan is het hoogstwaarschijnlijk tijd om het te vervangen.

3. Je dekbed is plat

Leeftijd is een handige richtlijn, maar vertelt natuurlijk niet alles. Ook de kwaliteit van je dekbed bepaalt mee de levensduur. Schud je dekbed regelmatig op om de vulling aangenaam en luchtig te houden. Voelt je dekbed plat? Stop het dan samen met een tennisbal even in de droogkast om de vulling los te kloppen. Helpt zelfs dat onvoldoende? Dan is het stilaan tijd om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Met de jaren neemt de kracht van de vulling onvermijdelijk af. Ook veertjes die door je dekbed prikken, zijn een teken dat jouw dons aan vervanging toe is.

4. Je dekbed heeft gele vlekken

Tijdens je slaap verlies je elke nacht gemiddeld een halve liter zweet. Dat is meer dan een badkuip aan zweet per jaar! Je dekbed krijgt het behoorlijk zwaar te verduren. Dat slapen onder een vlekkerig dekbed geen goed idee is, spreekt voor zich. Bescherm je dekbed met een goede overtrek om vlekken te voorkomen. Toch een gele vlek ontdekt? Pak ze dan zo snel mogelijk aan met een sopje van water en milde zeep. Zorg ervoor dat de vulling van je dekbed zo droog mogelijk blijft. Blaas de vlek nadien met lauwe lucht droog of leg je dekbed even op de verwarming.

5. Je hebt het ‘s nachts te koud of te warm

Een goed dekbed neemt ‘s nachts het vocht op en laat het overdag weer los. Met de tijd daalt helaas niet enkel het volume, maar ook de isolatiekracht van je dekbed waardoor je het sneller te koud of te warm kan krijgen. Voelt je dekbed niet meer zo comfortabel als vroeger? Dan is de kans groot dat je dekbed opgebruikt is.

Volledig scherm Optibedding Bamboo Dekbed. © HLN Shop

6. Je dekbed past niet bij je

Een goed dekbed past bij je slaapgedrag. Wie ’s nachts snel zweet en van een luchtig dekbed houdt, slaapt het best onder een dekbed uit natuurlijke materialen. Bamboe scoort erg hoog op warmte- en vochtregulering en voorkomt klamme, oververhitte nachten. Het is bovendien van nature antiallergisch én een uiterst duurzaam materiaal. Win-win!

Voor wie last heeft van huisstofmijtallergie is een synthetisch dekbed ideaal. Huisstofmijten houden namelijk niet zo van synthetische vezels. Je kan een synthetisch dekbed trouwens makkelijk op 60° (of meer) wassen om vervelende beestjes te doden. Hou er wel rekening mee dat een synthetische vulling de lichaamswarmte vasthoudt. Aangenaam als je het graag de hele nacht warm hebt, minder aangenaam als je snel transpireert.

Een donzen dekbed past dan weer het best bij liefhebbers van een luchtig dekbed dat toch lekker warm aanvoelt. Een kwalitatief donsdeken is vederlicht en perfect isolerend, tijdens winter én zomer.

Interesse? HLN Shop biedt nu een Bamboo dekbed en eendendons en -veren kussen aan.

Tips om de levensduur van je dekbed te verlengen: • Wissel het hoofd- en voeteneinde van je dekbed regelmatig van kant om zo lang mogelijk van een volumineus dekbed te genieten. • Berg je dekbed nooit op in een (niet-luchtdoorlatende) plastic tas, maar gebruik een luchtdoorlatende tas om schimmelvorming te voorkomen. • Hang je dekbed twee tot drie keer per jaar buiten om het goed te laten verluchten. Doe dit het liefst op een koele, zonnige dag. Het Uv-licht is een prima natuurlijke remedie tegen bacteriën, huisstofmijt en andere microben, maar te hoge temperaturen kunnen de isolerende kracht van de dekbedvulling aantasten. • Huisstofmijten houden niet van licht en frisse lucht. Door je bed dagelijks te verluchten, maak je het die lastige beestjes een tikje moeilijker. Hoe netjes een opgemaakt bed ook oogt… Stoppen met opdekken is de makkelijkste stap naar een gezonder bed.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.