Zo laat je je job helemaal los tijdens je zomerverlof

1. Licht je collega’s in

Bereid jezelf maar vooral ook je collega’s goed in dat je er binnenkort een of meerdere weken niet zal zijn. Stuur ze enkele dagen à een weekje op voorhand al een mailtje of plaats in je e-mailhandtekening een zinnetje dat je verlof aankondigt. Zo zorg je ervoor dat iedereen nog op tijd aan jouw mouw kan trekken, mocht dat nog nodig zijn. De drukte neemt zo meestal wel even toe net voor je vakantie, maar je krijgt er welverdiende rust voor terug.

2. Maak een to-dolijstje

Om die drukte vlak voor het verlof het hoofd te kunnen bieden, is het handig om op te lijsten wat je zeker nog moet afwerken. Begin met de belangrijkste zaken en laat de dingen die minder dringend zijn weg of zet ze onderaan (eventueel voor na het verlof?). Dat zorgt voor rust in je hoofd. Licht vervolgens je collega’s ook in over wat ze van jou al dan niet nog mogen verwachten tijdens je vakantie. Wil je er helemaal uit? Wees daar dan eerlijk over en vraag om die wens te respecteren. Hou in dat opzicht ook steeds rekening met hoe jouw collega’s zelf willen deconnecteren.

3. Stel een out-of-office in

Een automatisch antwoord instellen is een vrij standaard gebruik geworden onder werknemers, maar er zijn enkele belangrijke pointers om in het achterhoofd te houden. Laat de ontvanger precies weten wat hij of zij mag verwachten. Wil je af en toe toch je mails bekijken tijdens je vakantie? Geef dan in je automatisch antwoord aan wanneer je toch mails zult behandelen. Wil je echt helemaal deconnecteren? Verwijs dan duidelijk naar wie hij of zij kan mailen of bellen en vermeldt ook dat je je mails zelf pas bekijkt nà je verlof. Ook hier geldt dus het belang van een goede voorbereiding: zorg ervoor dat de collega die als jouw back-up fungeert op de hoogte is. Lees hier wat er in een goede out-for-officemail moet staan.

4. Schakel notificaties uit

Heb je het soms moeilijk om het werk los te laten tijdens je verlof maar verlang je daar wel naar? Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je niet voortdurend uit automatisme op je smartphone gaat kijken, is door de meldingen van je werkmail uit te schakelen. Communiceer je via chat met je collega’s? Schakel dan ook die meldingen uit. Zo niet blijf je bewust of onbewust bezig met het werk. Volledig deconnecteren kun je dan wel vergeten. Je smartphone kan je trouwens ook helpen. De apps SelfControl en Cold Turkey zetten je op weg om van je toestel af te blijven.

5. Uitbol- en inlooptijd

Ben je voor enkele weken met vakantie? Zorg voor de nodige overdrachten, inclusief lijstjes met must knows voor collega’s, schakel back-ups in waar nodig en voorzie zowel voor als na je verlof een momentje om af te ronden en bij te benen. Je kan bijvoorbeeld je out-of-office al een dag vroeger inschakelen, en na je verlof nog een dag langer laten aanstaan. Fijn verlof!

