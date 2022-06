Zo krijg je die vervelende gele zweetvlekken eindelijk uit je kleding

“Zweetvlekken uit je kleren krijgen is een echt hoofdpijndossier”, stelt Marja Middeldorp. “Dat noem ik zo omdat één van de middelen die ik wil adviseren een aspirine is. Maar laat ik eerst de meest voor de hand liggende tip bespreken. Neem een emmer met warm water en een scheutje inweekmiddel. Doe daar de T-shirts in waarvan je wil dat de gele zweetvlekken eruit gaan. Laat ze daar een dag in weken. Nadien laat je de kledingstukken even uitlekken en steek je ze in de wasmachine, bij de normale was. Ik voeg altijd een scheutje azijn toe: beter voor de was, voor de wasmachine en het verdrijft ook geurtjes.”

Lees ook Poetsexperte onthult: deze gore plekken in huis worden het vaakst vergeten tijdens het kuisen

De vraag is of vlekken zo gemakkelijk al weg zijn. “Als de gele zweetvlekken zijn ingesleten, dan wordt het lastig. Op een gegeven moment is een kledingstuk gewoon te oud, dan is het op. Maak er in dat geval een stofdoek van.”

T-shirts laten weken in emmer met aspirines

Toch is Marja niet voor één gat te vangen. Ze heeft nog een tip uit de oude doos, waar ze voorzichtig positief over is: “Ik heb het zelf nog nooit nodig gehad, dus kan moeilijk inschatten of het werkt. Maar vroeger deden ze in plaats van inweekmiddel wel eens twee aspirines in de emmer met warm water om vlekken te verwijderen. Laat je T-shirts daar eens in weken als de eerste truc niet heeft gewerkt. Geen week, maar een dag. Was ze daarna in de wasmachine op de normale manier.”

Een vreemd advies? Niet volgens Marja. “Ik vind dat je dingen altijd eens moet proberen.” De normale middelen die als vlekverwijderaar worden verkocht, zijn volgens de poetsexperte lang niet altijd even goed als de middeltjes die mensen in hun eigen laboratoria (= thuis) uitvinden.

Quote Vitrages krijg je terug wit met een tablet voor een kunstgebit. Marja Middeldorp

Hoe krijg ik mijn gordijnen weer wit?

“Hebben je vitrages of je gordijnen ook een dof kleurtje? Doe ze eens in de wasmachine met een tablet voor een kunstgebit. Die grauwige sluier verdwijnt als sneeuw voor de zon.”

En als je dan toch met de vitrage bezig bent: je hoeft de gordijnhaken er niet per se af te halen. “Ik bind die altijd vast met een elastiek, maar je kunt er ook een sok omheen doen. Zo voorkom je dat er gaten in de vitrage komen. Prop het geheel alsjeblieft niet in de wasmachine, maar vouw het.”

Lees ook: