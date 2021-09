Zo kies je een nieuwe smartwatch, activity tracker of sporthorloge

In 1970 ontwikkelde Pulsar het eerste digitale horloge. 41 jaar later is het moeilijk om nog een horloge te vinden dat niét digitaal is. Meer zelfs: naast het eenvoudige digitale horloge zijn er heel wat nieuwe categorieën ontstaan. Van toestellen voor sportfreaks tot stijlvolle horloges voor fashionista’s: er is voor elk wat wils!

Smartwatches: Apple Watch

Wie een smartphone intensief gebruikt, weet hoe onhandig het is om dat toestel steeds boven te halen wanneer een notificatie binnenkomt. Een smartwatch brengt daar verandering in: voortaan zie je die meldingen op je pols.

Uiteraard kan zo’n slim horloge veel meer dan dat. Contactloos betalen, bijvoorbeeld, of je muziek aan- en uitzetten. Met sommige toestellen kun je zelfs bellen! Het bekendste voorbeeld is de Apple Watch, waarvan intussen jaarlijks meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht worden. Het maakte van Apple op nog geen 5 jaar tijd de grootste horlogemaker ter wereld.

De kasten rond het always-on Retina-display van de Apple Watch Series 6 bestaan in twee formaten: 44 of 40 millimeter. Dankzij revolutionaire sensoren kun je zelfs het zuurstofgehalte in je bloed meten of een elektro­cardiogram laten maken. Zowel het bandje als de wijzerplaat van je slim horloge kan je volledig naar je eigen smaak aanpassen. Het meest recente model is de Apple Watch Series 6.

Sporthorloges: Garmin Fenix 6X Pro

Met haar sensoren mikt Apple duidelijk op mensen die om hun gezondheid geven. Toch is er nog een categorie horloges specifiek voor wie een zeer actieve levensstijl heeft: de sporthorloges. Zoals de naam al aangeeft zijn dit toestellen die zeer nauwkeurig bepaalde parameters opvolgen of die je voor specifieke sporten kunt gebruiken.

Een van de grootste speler in deze niche is het Amerikaanse Garmin. Hun Fenix 6X Pro heeft een vrij grote kast van 51 millimeter en is een van de meest geavanceerde sporthorloges. Zoals we van Garmin mogen verwachten is de gps perfect en krijg je ook populaire routes van andere sporters te zien - niet alleen van lopers, maar ook van skiërs en zelfs golfers. Het toestel is ook in staat om je VO2-max (de maximale zuurstof die je iedere minuut kan opnemen, red.) te meten en kan je koppelen aan een hartslagband. Extra handig: de batterij gaat maar liefst 46 dagen mee.

Activity trackers: Fitbit Charge 4

Zowel smartwatches als sporthorloges zijn vrij prijzig. Zeker voor wie zo’n toestel vooral wil gebruiken om de tijd af te lezen of het aantal dagelijkse stappen bij te houden. In dat geval is een activity tracker het perfecte alternatief. Deze goedkope toestellen zijn zeer eenvoudig en hebben vaak een beperkter scherm dan andere slimme horloges.

Een goed voorbeeld is de Fitbit Charge 4, die niet alleen je stappen maar ook je hartslagzone meet. Dankzij de ingebouwde gps kan je voortaan ook zonder smartphone sporten. Ook betalen kan contactloos via Fitbit Pay, dat de meeste Belgische banken ondersteunen. Wanneer je de activity tracker ‘s nachts draagt meet het ook je slaapactiviteit, zodat je inzicht krijgt in je slaappatronen.

