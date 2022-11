Zo houd je je bed lekker fris en hygiënisch: “Ik raad je absoluut af om wasverzachter voor je dekbed te gebruiken”

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week alles over de plek waar we zo vaak zijn: het bed.

“Na het ingaan van de wintertijd bekijk ik, net als bij de zomertijd, het bed eens met een vergrootglas. Een bed heeft veel onderhoud nodig, maar daar doen we veel te weinig aan. Meestal is het donker in de slaapkamer en zien we het bed toch niet, denken we, maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar", zegt Marja.

Speciaal voor dit artikel is de schoonmaakdeskundige naar een beddenwinkel gegaan voor wat advies. Daar hoorde ze: je hoofdkussen gaat echt niet langer dan twee, drie jaar mee. “Dus ik zou zeggen: zoek nu eens echt een goed kussen uit. Je ligt iedere avond op dat kussen, hoeveel nachten zijn dat wel niet in die twee jaar?” Koop sowieso ook een goede kussensloop, adviseert Marja. “Met Egyptisch katoen erdoorheen, dat is heerlijk glad. Geen tweederangs katoen, want dan heb je 's ochtends rimpels in je wangen. En kijk goed naar het formaat, zodat je jouw kussen niet in een te kleine kussensloop hoeft te proppen.”

Beschuit op bed

De schoonmaakgoeroe vervangt haar kussenslopen driemaal per week. Dat komt vooral omdat ze psoriasis heeft, waarbij je plekken met schilfers en jeuk op de huid krijgt. “Ik stofzuig mijn bed dus iedere dag. Met psoriasis lijkt het alsof je 's avonds in een bed vol kruimels ligt. Beschuit op bed? Nee, dat komt van jezelf.” Het beddengoed - ‘en dit is met hoofdletters’ - moet je zeker één keer per week vervangen, zegt Marja. “Want we wassen meestal onze bloesjes al die we één dag gedragen hebben. En dan blijven we wel een hele week in hetzelfde bed liggen. Dan denk ik: nou, mensen toch!”

Was je beddengoed altijd op 60 graden, adviseert Marja. “Zeker als je veel transpireert. En ik adviseer altijd wit, wit, wit. Gekleurde hoeslakens was je op een lagere temperatuur, anders worden ze snel vaal. Maar omdat je ze minder heet wast, pak je huisstofmijten en bacteriën minder goed aan.”

Twee tennisballen

Niet alleen het beddengoed kan de wasmachine in. Ook je dekbed kun je eens in de zoveel tijd wassen. “Het is dan handig om twee tennisballen in de trommel erbij te doen. Die zorgen ervoor dat de was goed circuleert en de vullingen van je dekbed goed verdeeld blijven. Ook is me in de beddenwinkel verteld om azijn te gebruiken in plaats van wasverzachter. Sterker nog: het is absoluut afgeraden wasverzachter voor je dekbed te gebruiken, dat is slecht voor het materiaal.” Het dekbed kan wel in de droger, en ook daar kunnen de tennisballen er weer bij.

Quote Lucht meteen zodra je wakker wordt. Doe je ramen open, sla je dekens en dekbed af en geef je kussens een paar fikse slagen met je vuist. Marja Middeldorp

Marja slaapt zelf op een topmatras. Een werelduitvinding, vindt ze. “Ik voel me dan als een vogeltje in een eitje. Ze zijn meestal niet duur en goed voor het behoud van je matras. De hoezen hebben meestal een rits en zijn bijna altijd te wassen.”

Paar uurtjes intrekken

Soda is ook een goede manier om de gelige plekken op je (top)matras aan te pakken. “Dat zijn vochtplekken. Smeer ze in met kristalsoda, dat kost je een euro, en laat het een paar uurtjes intrekken. De soda trekt het vocht uit je matras. Gaan de gele vlekken niet helemaal weg? Dan is het toch goed wat je gedaan hebt, want je hebt toch vocht weggehaald. Je moet sowieso meteen luchten zodra je wakker wordt. Doe je ramen open, sla je dekens en dekbed af en geef je kussens een paar fikse slagen met je vuist. Zo heb je meteen ook genoeg adrenaline om de dag te starten.”

Het is raar dat we soms zo weinig aandacht aan het onderhoud van het bed geven, besluit Marja. “We slapen er iedere nacht, het is één van de belangrijkste dingen. We moeten er eens goed en eerlijk naar kijken. Koop beddengoed van een goede kwaliteit, dat zorgt voor een betere gezondheid, een betere slaap en minder stress. Je haalt het er ruim uit, want je wordt zonder rimpels wakker en dat scheelt allerlei dure crèmes. En minder psychologen. Slaap lekker en droom zacht!”

