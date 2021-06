Zo gaat je televisie naadloos op in je interieur

De televisie: een item dat we niet uit ons interieur kunnen wegdenken, maar een mooi object is het niet echt. Waar zet of hang je hem dan best zodat het toch nog een beetje past in je interieur? Vtwonen helpt je op weg met enkele stijlvolle tips.

Sfeervol op of boven het dressoir

Bij de meeste mensen staat de televisie op een dressoir. Dit kan prima, maar er zijn genoeg manieren om het geheel toch iets meer sfeer te geven. Een donkere tint op de muur zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tv minder opvalt, terwijl foto’s en planten je dressoir een huiselijke uitstraling geven. Of zet de tv in een open kast en richt deze verder in met boeken en verschillende accessoires zoals vazen, kaarsen en meegebrachte souvenirs.

Verstopt in de kast

Wil je dat zwarte scherm écht niet voortdurend zien? Zet de tv dan in een (bestaande) kast. Elke kast die groot genoeg is, is geschikt om een televisie in te verstoppen. Vervang de huidige kastdeuren door schuifdeuren om ruimte te besparen. Wil je graag een nieuwe kast voor je televisie? Er zijn genoeg tv-meubels te koop, maar een vintage dressoir of zelfgemaakte kast is vaak leuker én uniek. Lees hier hoe je kasten op een verschillende manier kan gebruiken.

Volledig scherm Wil je niet altijd op je tv kijken? Je kan hem ook verstoppen in de kast. © Barbara Kieboom

Omringd door kunst

Dé tip voor iedere kunstliefhebber: hang je flatscreen tussen je favoriete schilderijen aan de muur. Lees hier hoe je je eigen kunstmuur creëert en je tv op die manier een stuk minder opvalt.

Met een tv-lift

Een tv-lift is een stijlvolle optie om je televisie te verstoppen. Bouw de tv-lift in een lage (bestaande) kast. Met een druk op de knop komt het scherm tevoorschijn of verdwijnt hij weer achter het meubel. Hou er wel rekening mee dat je kast hoog genoeg is, want de lift zelf neemt ook ruimte in beslag. Lees hier hoeveel zo’n tv-lift kost.

Volledig scherm Een tv-lift is een stijlvolle optie om je televisie te verstoppen. © Anouk De Kleermaeker

Ingebouwd in de muur

Tot slot kun je je tv ook inbouwen in de muur. Strak en stijlvol, en de televisie neemt zo weinig ruimte in beslag. Daarnaast kun je meteen alle snoeren en kabels wegwerken in de muur. Plaats de tv in de schouw boven de haard of bouw het scherm in een tussenwand. Als inbouwen niet mogelijk is kun je ook een voorzetwand plaatsen waar je de tv inbouwt. Dit tv- en wandmeubel is ook een mooie oplossing.

