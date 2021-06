Zo bewaar je op een veilige manier je digitale munten: "Je crypto op een exchange laten staan, houdt altijd een risico in”

Werkplek 5 tekenen dat je beter van werk zou veranderen

17 juni Iedereen zucht wel eens dat het tijd is voor een nieuwe job. Maar weinigen voegen de daad bij het woord. Begrijpelijk, dat is niet evident als je je bedrijf door en door kent, toffe collega’s hebt en niet zo slecht verdient. Toch is het in sommige gevallen de moeite waard om uit je comfortzone te komen. Deze signalen wijzen daar volgens Jobat.be op.