Zo betaal je je later niet blauw aan energie: deze 5 koopwoningen vanaf 260.950 euro scoren een energiescore A

Brouwerij Alken Maes doet opmerkelij­ke oproep: “Stop met het stelen van bierglazen op café”

Opmerkelijke oproep van brouwerij Alken-Maes: de brouwers vragen aan cafégangers om niet langer bierglazen te stelen. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. De oorzaak daarvan? De prijs van het productieglas. Die is de afgelopen periode sterk gestegen door o.a. de oorlog in Oekraïne, waardoor het moeilijker is ze bij te bestellen. “Mensen willen toch niet dat we op een dag zonder vallen?”

17 oktober