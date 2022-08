Zit jouw partner op Tinder? Met deze website kan je het checken

Maar liefst een op de vijf mensen die Tinder gebruikt, heeft een relatie. Dat blijkt uit onderzoek van dr. psycholoog Elisabeth Timmermans. Op een speciale website kan je nu zelf nagaan of jouw geliefde ook actief is op de datingapp. Maar hoe doe je dat? En is het wel echt een verstandig idee om je partner zo hard te controleren?

“Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat als je de gratis versie van Tinder gebruikt, je zichtbaar bent voor iedereen”, vertelt Elisabeth Timmermans, klinisch psycholoog en auteur van het boek ‘Liefde in tijden van Tinder’. “Je kan dus naar links of rechts worden geswipet door iedereen die zich in je omgeving bevindt. Zowel je naam als foto zijn dus openbaar. Een vriend van je partner of je partner zelf kan je profiel dus ontdekken. Als je daarentegen een plus-account neemt, kan je dat tegengaan.”

“Bij een plus-account heb je de mogelijkheid om alleen zichtbaar te zijn voor mensen die jou hebben geliket. Je hebt dus zelf de controle over wie je profiel te zien krijgt. Handig voor bijvoorbeeld bekende Vlamingen, maar ook voor mensen die een relatie hebben en hun Tinderavonturen willen verbergen. Maar pas op: als jij iemand liket die jouw partner toevallig wel kent, kan je nog steeds ontdekt worden.”

Cheaterbuster

Maar wat als je vermoedens hebt en liever geen grote zoektocht op Tinder wilt doen, maar gewoon wilt weten of je partner op de app aanwezig is? Dan bestaat er zoiets als CheaterBuster, een website die je voor de som van 9,99 euro vertelt of je partner een account heeft op Tinder. Het idee is eenvoudig: je vult eerst in een formulier de naam, het geslacht, de leeftijd en de woonplaats van je partner in. Daarna gaat de database op zoek naar mogelijke profielen. Bij een match heb je dus een mogelijk bewijs dat je geliefde vreemdgaat.

Toch is het volgens Timmermans belangrijk om de nodige vragen te blijven stellen bij dit soort van platformen. “In de eerste plaats is het niet zeker dat deze data betrouwbaar is. Misschien had je partner vijf jaar geleden een account, en heeft Cheaterbuster die teruggevonden. Ook kan je afvragen waar dit platform de data vandaan haalt. Verkoopt Tinder deze data zomaar? En wat wil dat zeggen voor de privacy op de datingapp?”

“Tot slot is ook zo dat ‘ontrouw’ iets heel subjectiefs is. Ga daarom zeker altijd het gesprek aan met je partner. Sommige mensen kunnen ermee leven als hun partner een Tinder-account aanmaakt, omdat ze nieuwsgierig zijn en willen kijken hoe ze nog in de markt liggen. Voor anderen is dat een reden om het uit te maken. Baken dus met je geliefde duidelijke grenzen af, waarbij je je allebei comfortabel voelt. Zo heb je geen reden om via een website uit te zoeken of je partner je bedriegt.”

Lees ook