Zing jezelf vrolijker: psycholoog legt uit waarom muziek je humeur een echte boost kan geven

Ben je somber en moe? Psycholoog Annelies Smolders: “Lichtthe­ra­pie is de oplossing”

1 december Door de lockdown voelen veel mensen zich lusteloos. Tel daar nog eens bij op dat het buiten donker en druilerig is, en je hebt het recept voor een serieuze winterdip. Gelukkig valt daar iets aan te doen. “Iedereen is gebaat bij lichttherapie!” Psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders vertelt wat de impact is van licht op ons brein en hoe je er zelf mee aan de slag kunt. Spoiler: gewoon buiten wandelen is niet voldoende.