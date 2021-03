Zin om tijdelijk te werken? Deze bedrijven zien je graag komen

Ook wat tijdelijke jobs betreft is technisch talent het meest gegeerd. In de industrie ontdek je momenteel meer dan duizend openstaande vacatures voor functies als technicus, ingenieur en productie operator. Logi-technic, gespecialiseerd in technical outsourcing, heeft bijvoorbeeld heel wat tijdelijke lassers, (elektro-)mekaniekers en monteurs nodig. De vacatures beloven gevarieerde projecten, interessante arbeidsvoorwaarden en degelijke ondersteuning.

Zorgpersoneel

Traditiegetrouw hebben de ziekenhuizen en zorgbedrijven constant mensen tekort, zowel vast als tijdelijk. Heb je interesse om hulpbehoevende mensen praktisch en emotioneel te ondersteunen? Dan ben je in bedrijven als Familiehulp meer dan welkom. Er is een grote vraag naar verzorgenden in de thuiszorg. Je gaat bijvoorbeeld koken bij bejaarden thuis, helpt hen bij het ochtend-of avondtoilet, of vangt zieke kinderen op. Ziekenhuizen zijn ook op zoek naar uiteenlopende tijdelijke profielen. Zonder diploma verpleeg- of zorgkunde kan je bijvoorbeeld aan de slag als ambulancier, rolstoelwagenchauffeur of administratief medewerker.

Ook schoonmaakbedrijven zitten nog meer dan anders verlegen om medewerkers. Wil je tijdelijk bijverdienen, dan vind je onder meer bij ISS Facility Services een berg vacatures. Een diploma is niet nodig, met een portie enthousiasme, zelfstandigheid en stiptheid kan je onmiddellijk opstarten als schoonmaker in scholen, ziekenhuizen of bedrijven.

Daarnaast is er veel tijdelijk werk bij slagers en bakkerijen over heel Vlaanderen. Je bedient en adviseert klanten, maar helpt evengoed achter de schermen. Ook supermarkten als Colruyt of Spar hebben tijdelijk een hogere nood aan personeel, en dat niet enkel voor de beenhouwerij maar op zowat al hun afdelingen.

Fysieke arbeid

Schrik je niet terug voor fysieke arbeid, dan kan je terecht in de land- en tuinbouwbedrijven. In deze essentiële sector vallen veel contracten voor bepaalde duur te rapen. Zeker wie nog even geduld oefent, ontdekt weldra een brede waaier aan werk als seizoenarbeider. Met onder meer het asperge- en aardbeiseizoen voor de deur en de vele perkjes en plantsoentjes die in de lente om onderhoud smeken is dit het moment om te solliciteren voor een fijne buitenjob.

En last but not least maak je als tijdelijke werkkracht een goede kans bij de uitzendkantoren. De arbeidsmarkt ligt allesbehalve plat, interimkantoren zoeken quasi voortdurend naar bekwame rekruteerders. Wil jij anderen helpen bij de zoektocht naar een geschikte job? Dan zit je in zo’n job op je plek.

