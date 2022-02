Zijn zonnepanelen nog rendabel? Expert: “Met de huidige stroomprijzen is de investering heel aantrekkelijk”

“Met zonnepane­len op je huis rijd je 30.000 kilometer voor slechts 300 euro”: zo blijft elektrisch rijden wél betaalbaar

We betalen ons vandaag blauw voor elektriciteit, maar binnen x-aantal jaar moeten we ook allemaal elektrisch rijden. Hoe betaalbaar is dat nog? Hoeveel duurder is netstroom dan stroom van zonnepanelen? Of kan je toch nog beter verder met benzine of diesel? En met welke andere kosten moet je rekening houden? We vroegen het aan voorzitter Jochen De Smet van EV Belgium, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit.

10 februari