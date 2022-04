Zijn middagdutjes (on)gezond? Wat zijn de voor- en nadelen?

Of je het nu een dutje, powernap of siësta noemt, vele mensen kunnen genieten van een korte slaappauze tijdens de dag. Maar hoe komt dat, en gooit zo’n deugddoend schoonheidsslaapje je slaapritme niet volledig in de war? En welke andere voor- en nadelen heeft dat even wegsoezen overdag? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters trekt op onderzoek uit.

Een siësta is niet alleen in zuiderse landen ingeburgerd. Amerikaanse bedrijven zoals Ben & Jerry’s, Zappos, Uber en Google installeerden al speciale slaapruimtes in hun hoofdkantoren om de productiviteit en creativiteit van medewerkers te verhogen. En ook al is dat laatste nog steeds eerder uitzondering dan regel, toch wordt het deugddoende effect van dutjes meer en meer erkend. Maar hoe ziet zo’n ideale dut er eigenlijk uit?

“Volgens onderzoek is het ideale moment voor een dutje overdag tussen 13 en 16 uur in de namiddag,” licht Martijn toe. “Maar hou het kort; 20 tot 30 minuten is meer dan genoeg. Zoek ook een donkere, stille en koele rustplek op, dan slaap je sneller in. En een handige tip voor koffiedrinkers, drink koffie net voor je je ogen even sluit”. Huh? “De cafeïne zal in werking treden van zodra je wekker afgaat; dat zijn twee vliegen in één klap.”

Wat zijn de voordelen van een middagdutje?

We weten nog niet goed wat de langetermijneffecten zijn van dutten, maar wel die op korte termijn. En dat zijn er heel wat. Zo kunnen mensen hun slaaptekort via een dutje bijbenen. Een slaaptekort bemoeilijkt nadenken, presteren en bijleren. Zeker 60-plussers kunnen daarom gebaat zijn bij een verlichtende dut. Want die slapen met de jaren minder diep en ook korter door veranderingen in hun slaapstructuur en –kwaliteit.

Ook goede slapers kunnen genieten van een dutje op tijd en stond. Maar heeft dat dan wel zin? Martijn bevestigt: “Zo’n dutjes kunnen een slaperig gevoel voorkomen. Onze biologische klok is dan wel geprogrammeerd op wakker zijn overdag en slapen ‘s nachts, toch is een korte piek van slaperigheid rond de middag je wellicht niet onbekend. En ook als je al meer dan 16 uur aan één stuk wakker bent zoals tijdens een lange autorit, begint je lichaam slaap van je te eisen. Maar de belangrijkste reden waarom we zo graag powernappen? Het maakt ons ‘scherper’ en verbetert ons geheugen, leer- en denkvermogen. Hetzelfde geldt voor onze creativiteit, reactiesnelheid, atletische prestaties en last but not least - ons humeur. “Zelfs een effectief dutje van zes minuten kan al een verschil maken en werkt verkwikkender dan je kop koffie”, vult Martijn aan.

… en de nadelen?

Maar kan dutten ook een slechtere nachtelijke slaap veroorzaken? “Studies hebben dat nog niet kunnen aantonen, al doe je best geen dutje meer na 16 uur,” zegt Martijn. Bovendien kan te lang dutten ook tot slaapinertie leiden; dat suffe gevoel dat je krijgt nadat je uit een diepere slaapfase wakker schiet. En als je het te bont maakt en steevast langer dan een uur dut, riskeer je wel slapeloosheid ‘s nachts en daarbovenop nog gezondheidsproblemen. De gouden regel? Doe een hazenslaapje als je je moe voelt, anders hoeft het niet. Martijn vult aan: “Afhankelijk van je genen en je slaappatroon tijdens een dutje kan je er dagelijks, soms of nooit nood aan hebben.”

Pas wel op: als je overdag altijd moe bent en wilt bijslapen, kan dat ook een teken aan de wand zijn voor een onderliggende aandoening zoals de ziekte van Parkinson, dementie, diabetes, depressie of chronische pijn. Praat zeker met je arts bij slaapklachten, een gevoel van sufheid of constante vermoeidheid en een wanhopige behoefte om weg te sluimeren. Maar trek ook niet te snel aan de alarmbel, want een goed getimed tukje kan je zowel op het werk als thuis een stuk productiever maken. Een tip voor tijdens je telewerkdag?

