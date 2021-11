Zijn leven lang pendelen naar Brussel zag Jeroen (34) niet zitten. En dus verhuisde hij naar IJsland: “Ik leef samen met de natuur en doe alles meer op het gemak”

Jens (38) verhuisde acht jaar geleden naar Mallorca: “Mijn jachtbe­drijf kan ik van overal runnen, maar dit is voor mij het paradijs”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven uiteindelijk hun hebben en houden achter te laten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. De Vlaming Jens Oomes (38) was jarenlang jachtkapitein en vertoefde regelmatig op de meest paradijselijke plekken, maar vond uiteindelijk met zijn gezin een nieuwe thuis in Mallorca.

