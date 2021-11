Zijn de AirPods 3 je geld waard? Dit is het verdict van de expert

Sinds Apple in 2016 de eerste versie van de AirPods lanceerde, zijn de slimme draadloze oortjes in geen tijd een vaste waarde in het straatbeeld geworden. Het bedrijf verkocht er vorig jaar zelfs meer dan 100 miljoen stuks van. Dit jaar zou Apple dat record kunnen breken, want er is een nieuwe generatie AirPods uitgebracht. “Net als bij de vorige versies zijn deze oortjes op hun best als je ze verbindt met andere Apple-producten”, tipt Frank Everaardt. “Je kunt ze koppelen aan je iPhone, maar ook naadloos gebruiken met een MacBook of Apple TV.”

Een fantastische gebruikerservaring dus - tenzij je voor de rest geen toestellen van Apple gebruikt. “Als je geen iPhone hebt, dan bieden de AirPods weinig extra mogelijkheden en meerwaarde in vergelijking met andere draadloze oortjes binnen dezelfde prijscategorie”, klinkt het.

Draadloos en in 3D

Uit de tests van Everaardt blijkt dat de geluidskwaliteit een stuk verbeterd is in vergelijking met de vorige AirPods. Daarnaast is het ook mogelijk om te luisteren in ‘3D-geluid’, zoals Dolby Atmos, waardoor muziek en films ruimtelijker klinken. “Dat is een leuke gimmick. De afstelling van het geluid is redelijk goed, maar de bas die veel andere oortjes bieden in deze klasse is minder aanwezig”, vindt Everaardt.

Ontbreken ook in vergelijking met andere oortjes in deze klasse: rubber dopjes. Het voordeel is dat de dopjes prettiger in je oor zitten, maar anderzijds ook wel iets minder vast. Het risico om ze te verliezen is dus groter. “De nieuwe AirPods hebben geen ruisonderdrukking, wat wel handig was geweest voor wie veel onderweg is of op een druk kantoor werkt. Wat wel super is, is dat je de nieuwe AirPods draadloos kan opladen”, aldus de techexpert.

De beste AirPods ooit

Dat draadloos opladen, in combinatie met een batterij die langer meegaat, maken de AirPods 3 voor Everaardt de beste AirPods ooit. “Als je al Apple-oortjes hebt zijn de MagSafe-oplaad­case, waardoor je oortjes tot 30 uur meegaan, en het ruimtelijk geluid een zeer fijne upgrade. Deze oortjes bieden dus echt een meerwaarde voor mensen met een iPhone of andere Apple-producten. Maar als je een Android-telefoon hebt, zijn er betere alternatieven”, luidt het verdict.

Alternatieven

“Andere merken bieden veel betere geluidskwaliteit voor hetzelfde geld”, besluit Everaardt. “Denk maar aan de Jabra Elite 7 Pro-oortjes. De bas is veel beter, ze hebben ruisonderdrukking en beschikken daarnaast over een uitstekende app voor zowel iOS als Android. Voor sporters raad ik de Jabra Active-variant aan, die heeft een betere vochtbestendigheid.”

