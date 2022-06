Zijn apparaten tegen slaapapneu gevaarlijk? Professor: “De kans op kanker is zeer gering”

1 op 5 Belgen heeft obesitas. 2 experten over hoe je het aanpakt: “Een gezonde levens­stijl alleen zal het probleem niet oplossen”

Maar liefst 6 op de 10 volwassen Belgen kampt met overgewicht. Opvallend, want de top 10 van best verkochte boeken gaat over een gezonde levensstijl. Hoe pakken we overgewicht en obesitas dan wel op een juiste manier aan? Obesitasspecialist prof. dr. Bart Van der Schueren en sportarts Servaas Bingé geven in ‘Dag Allemaal’ antwoorden: “Obesitas is áltijd het gevolg van meerdere factoren.”

13 juni